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我把不見的煙囪變回來了　水道博物館更新體驗設施與民眾互動

▲國定古蹟台南山上花園水道博物館導入AR科技，透過擴增實境，讓民眾快速並深入理解人文歷史。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國定古蹟台南山上花園水道博物館導入AR科技，透過擴增實境，讓民眾快速並深入理解人文歷史。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國定古蹟台南山上花園水道博物館擁有豐富人文、歷史甚至科技內涵，為方便參觀民眾更快融入，文化局導入AR科技，透過擴增實境，讓民眾快速並深入理解人文歷史。

包括南瀛天文館、南科考古館、樹谷園區及左鎮化石館組成的山區博物館協作平台，特別舉辦教育訓練，探索科技與博物館的結合，看到消失的老煙囪透過手機重現，大家嘖嘖稱奇，也為傳統展示方式提供了另一項有趣的選擇。

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▲國定古蹟台南山上花園水道博物館導入AR科技，透過擴增實境，讓民眾快速並深入理解人文歷史。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局長謝仕淵指出，展示與教育是博物館相當重要的核心精神，但水道博物館受限於國定古蹟身分，硬體運用空間有限，為了避免淪為說教或是硬梆梆的展示，趁著水道博物啟用百年，在立委郭國文協助及市府努力爭取下，導入科技特展方式，除了透過影顯展現台南水道二抽三送原理，以及在手機或平板電腦上，把消失的煙囪變回來，都是一項有趣的嘗試。

館方表示，目前透過解說牌、影片，以及假日定時定點導覽，讓遊客了解水道博物館的前世今生，但因為文化底蘊過於豐富，內行看門道、外行看熱鬧，相當可惜，經過討論規劃決定引入科技特展，在園區重要場域建置25處AR景點，結合有趣的動畫，遊客只要以行動載具，就可輕易了解相關資訊。

▲國定古蹟台南山上花園水道博物館導入AR科技，透過擴增實境，讓民眾快速並深入理解人文歷史。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於內容生動有趣，館方舉辦成果發表及教育訓練，讓山區的館舍夥伴參與並發想在各自專業領域的運用，館方指出，包括浩瀚的天文、埋藏在地下的文物，甚至過往的歷史，都可透過現代化科技重現，增加了可近性，事實證明，這也將成為全新的展示模式。

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