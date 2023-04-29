　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九嗆蔡英文應為「兩岸互不隸屬」說道歉　綠委：舔共到頭殼壞去

▲▼馬英九結束中國訪問行程返台。（圖／記者李毓康攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

前總統馬英九赴希臘參加「德爾菲經濟論壇」演說時批評總統蔡英文「兩岸互不隸屬」説法違憲、更聲稱「九二共識的存在，就是兩岸和平的護欄」等，引發爭議。對此，民進黨立委許智傑29日回應，馬英九去希臘被矮化，卻不譴責打壓他的幕後黑手，反倒只敢批評蔡總統，真的是頭殼壞掉，呼籲國民黨要出面約束，避免國民黨丟臉丟到國外去。

馬英九表示，在2016年蔡英文接任總統時，兩岸政策幾乎都變了，變得更糟。中華民國在臺灣的憲法可以稱為「一中兩區」憲法， 九二共識與中華民國的憲法密切相關。

馬英九批評，蔡英文總統在過去三年中，兩次說中華人民共和國與中華民國互不隸屬，顯然違反了1991年修訂的我國憲法第11條和《兩岸人民關係條例》第2條。

許智傑表示，馬英九去希臘被打壓、矮化，正常人早就拒絕出席，馬英九不譴責打壓他的幕後黑手中共，反倒只敢批評蔡總統，到國外還舔共罵台，真的是頭殼壞掉，呼籲國民黨要出面約束，避免國民黨丟臉丟到國外去。

許智傑直言，馬英九施政8年滿意度9.2%、六三三全跳票，無能的標籤已經烙印在他身上，還有臉亂說嘴，兩岸關係變差最大的關鍵，就是習近平的無知和霸道，蔡英文讓全世界看見台灣、支持台灣，馬英九不敢批評中國，二位總統高下立判。
 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
逃馬國每天白飯配青菜！　鯨魚機上狂嗑：這幾天吃最好的
快訊／北市「最猛凶宅」頂樓墜落！　29歲女死亡
快訊／校園脫光！北大女學生「正面露點」回應了
女星澎湖民宿包棟「一進門傻眼」！　業者嗆：台北人就是這樣
西門町女斑馬線被撞翻！　「90度倒地」恐怖畫面曝
紅極一時跌下神壇！　爆紅社群宣布：裁員50%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

勞保年金會倒？　朱立倫批：勞工是蔡英文心中最殘酷的一塊

馬英九嗆蔡英文應為「兩岸互不隸屬」說道歉　綠委：舔共到頭殼壞去

國軍偵獲共機17架次、共艦8艘次　殲-16、BZK-005無人機等逾越中線

與侯友宜顛倒？　他點賴清德杯水論：台灣是杯、中華民國是廢水

馬英九在希臘批蔡英文　鄭文燦：說法不恰當、做法失格

4天抓28嫌犯！侯友宜帶雞精慰勞新北刑大　重申捍衛治安決心

母娘文化季扶轎起駕　蔡英文：跟隨民間正能量「政府減稅、發現金」

批陸委會降格「名嘴單位」　陳以信：邱太三依據什麼法律罵馬英九

柯文哲拋聯合政府讓台灣重新團結　笑談柯郭配：沒進展

侯友宜稱勞動節全國放假　林右昌：與工商、勞工團體有關需凝聚共識

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

朕武執行長被搜喊冤「沒去澎湖」　負責人鞠躬道歉：我也是受害者

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

萌弟展現精湛停車技術　熟練換擋＋專注調角度

漫威最團（吵）結（鬧）的天團！ 《星際異攻隊3》將踏上最後的征途！？

勞保年金會倒？　朱立倫批：勞工是蔡英文心中最殘酷的一塊

馬英九嗆蔡英文應為「兩岸互不隸屬」說道歉　綠委：舔共到頭殼壞去

國軍偵獲共機17架次、共艦8艘次　殲-16、BZK-005無人機等逾越中線

與侯友宜顛倒？　他點賴清德杯水論：台灣是杯、中華民國是廢水

馬英九在希臘批蔡英文　鄭文燦：說法不恰當、做法失格

4天抓28嫌犯！侯友宜帶雞精慰勞新北刑大　重申捍衛治安決心

母娘文化季扶轎起駕　蔡英文：跟隨民間正能量「政府減稅、發現金」

批陸委會降格「名嘴單位」　陳以信：邱太三依據什麼法律罵馬英九

柯文哲拋聯合政府讓台灣重新團結　笑談柯郭配：沒進展

侯友宜稱勞動節全國放假　林右昌：與工商、勞工團體有關需凝聚共識

北市光復橋驚傳29歲男墜橋　卡河濱公園草叢...無呼吸心跳

聯華大火「腦肺嚴重受損」男搶救5天出院　醫師：感佩他的生命力

交通罰款逾期未到案是詐騙　簡訊內容網址結尾可辨識

鼓鼓深夜突公開示愛十年女友大元　遭疑要結婚...唱片公司回應了

88槍案作案機車找到了！長滿藤壺沉水底　衝鋒槍持續搜尋中

陸駐日大使：「台灣有事就是日本有事」既荒謬又危險

高市推預售屋合約「預檢」　拿到建照最快7天可推案

又是「最猛凶宅」！獨上頂樓墜落隔壁工地　29歲女傷重不治

老外桃機找約砲！正妹等登機「被強吻」崩潰哭：樓梯沒監視器

快訊／校園脫光！　北大女學生「正面露點」回應了

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

政治熱門新聞

總統參選人又+1！前台南縣長宣布參選2024

新加坡受益陸客「台灣還是零」　連勝文挺張國煒

獨／藍委溫玉霞不連任　盼世代交替

馬英九稱不想台灣成香港！喊話中國停止1件事

陸委會批馬在希臘失態　令國人無法容忍

賴清德「信賴之友會」壓軸插旗新北　藍民代嘆擋不住：真的無能為力

澎湖6煞為何囂張？　他憶類似案件僅4萬交保：當時惡煞是51槍案主謀

即／陳致中最新1189字聲明曝心情

陳時中出任農業部長？　吳子嘉爆：陳吉仲不會哭！可以當副的

侯友宜喊勞動節全國統一放假　人事總處：配合內政部研議

整合成功？陳時中喊話英賴結合　賴系立委讚：對2024是一大利多　

TPOC／最強母雞？侯友宜訪星「一原因」好感度跌　聲量輸郭台銘下鄉

指揮中心將退場　徐巧芯提「5問」狠批：陳時中沒給答案也沒道歉

遭陸委會批「在希臘失態」　馬辦：見笑轉生氣！惡意扭曲談話

更多熱門

相關新聞

馬英九在希臘批蔡英文　鄭文燦：說法不恰當、做法失格

馬英九在希臘批蔡英文　鄭文燦：說法不恰當、做法失格

前總統馬英九受邀赴希臘演說，但除了批評蔡英文總統違憲外，更說中國、台灣不是2個國家。對此，行政院副院長鄭文燦表示，馬英九的說法不恰當，做法失格，「在國外來批評台灣的主張，是非常不恰當的」。

批陸委會降格「名嘴單位」　陳以信：邱太三依據什麼法律罵馬英九

批陸委會降格「名嘴單位」　陳以信：邱太三依據什麼法律罵馬英九

母娘文化季扶轎起駕　蔡英文：政府發現金、減稅努力照顧人民

母娘文化季扶轎起駕　蔡英文：政府發現金、減稅努力照顧人民

杯水論跟蔡英文表述差異不大？　郭正亮：綠營是嫌侯友宜品牌太差

杯水論跟蔡英文表述差異不大？　郭正亮：綠營是嫌侯友宜品牌太差

民進黨大安區立委徵召誰？　答案在國民黨「全民調問題」中

民進黨大安區立委徵召誰？　答案在國民黨「全民調問題」中

關鍵字：

馬英九台海局勢九二共識蔡英文許智傑民進黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／鼓鼓首度官宣「與大元10年戀情」：你是我的

韓國情侶來台旅遊女友陳屍相驗傷勢曝

碩士爸被小一數學題考倒　兒1句侮辱性極強

紅極一時跌下神壇！爆紅社群宣布：裁員50%

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

撿到小萌汪　10個月養成30KG巨獸

自稱台灣妹喊「財富密碼」陸網友挺不下去

女狂感染…內診「原始黑森林」整片炸出：媽說不能剪

男人越式洗髮開眼界　「這種人」超多

澳24歲男留學台灣　誤食老鼠藥命危

辣人妻到警局探視！色警2度性侵喊：我愛妳

保時捷GT4違停！阿伯放大絕反擊　車主秒吃鱉

越式洗髮「全餐1500元」　內行人揭1條龍服務

傳澎湖單親辣媽道歉　IG發限動「還原比YA經過」

Nikita干擾罰球出新招！

更多

最夯影音

更多
林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛
許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面