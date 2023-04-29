馬英九嗆蔡英文應為「兩岸互不隸屬」說道歉　綠委：舔共到頭殼壞去

▲前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

前總統馬英九赴希臘參加「德爾菲經濟論壇」演說時批評總統蔡英文「兩岸互不隸屬」説法違憲、更聲稱「九二共識的存在，就是兩岸和平的護欄」等，引發爭議。對此，民進黨立委許智傑29日回應，馬英九去希臘被矮化，卻不譴責打壓他的幕後黑手，反倒只敢批評蔡總統，真的是頭殼壞掉，呼籲國民黨要出面約束，避免國民黨丟臉丟到國外去。

馬英九表示，在2016年蔡英文接任總統時，兩岸政策幾乎都變了，變得更糟。中華民國在臺灣的憲法可以稱為「一中兩區」憲法， 九二共識與中華民國的憲法密切相關。

馬英九批評，蔡英文總統在過去三年中，兩次說中華人民共和國與中華民國互不隸屬，顯然違反了1991年修訂的我國憲法第11條和《兩岸人民關係條例》第2條。

許智傑表示，馬英九去希臘被打壓、矮化，正常人早就拒絕出席，馬英九不譴責打壓他的幕後黑手中共，反倒只敢批評蔡總統，到國外還舔共罵台，真的是頭殼壞掉，呼籲國民黨要出面約束，避免國民黨丟臉丟到國外去。

許智傑直言，馬英九施政8年滿意度9.2%、六三三全跳票，無能的標籤已經烙印在他身上，還有臉亂說嘴，兩岸關係變差最大的關鍵，就是習近平的無知和霸道，蔡英文讓全世界看見台灣、支持台灣，馬英九不敢批評中國，二位總統高下立判。

