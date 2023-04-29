母娘文化季扶轎起駕　蔡英文：政府發現金、減稅努力照顧人民

▲蔡英文、蔣萬安、林右昌出席「2023台北母娘文化季保民遶境嘉年華起駕儀式」。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文29日出席「2023台北母娘文化季保民遶境嘉年華起駕儀式」。蔡英文致詞時肯定松山慈惠堂發揚母娘慈悲精神做公益，為台灣社會帶來正面能量。隨著全球疫情趨緩，她也邀請世界各地的觀光旅客來台旅遊、參加遶境活動，體驗台灣多元的文化慶典。

這場活動，總統蔡英文、台北市長蔣萬安、內政部長林右昌同台出席。蔡英文在致詞時表示，母娘文化季真的很熱鬧。今天，不只有在地的信眾朋友，也有來自世界各地的堂主、代表，一起參加「保民遶境嘉年華」的起駕儀式。

蔡英文感謝松山慈惠堂及所有投入的夥伴，共同推廣台灣的宗教文化，也要特別感謝慈惠堂發揚母娘的慈悲精神做公益，像是捐贈超過40輛救護車，還有提供清寒學生獎學金，這些行動都為台灣社會帶來正面能量。

蔡英文表示，看到民間這麼努力，政府也要更努力照顧人民。今年，政府除發放現金給民眾，也提高綜合所得稅的標準扣除額，以減輕大家的稅務負擔。

蔡英文指出，5月1日開始，疫情等級降階，現在，全球疫情趨緩，也逐漸恢復正常生活，台灣要加速拚經濟、拚觀光。接下來，政府會善用疫後特別條例預算，幫助中小企業升級轉型、強化農業基礎設施，讓台灣的經濟、產業蓬勃發展。

在觀光部分，蔡英文說，今年第一季來台的觀光客已超過100萬人次。她也要藉這個機會邀請世界各地的觀光客來台灣旅遊、享受美食、參加遶境活動，體驗台灣多元的文化慶典。

蔡英文說，今天一起參拜，祈求母娘保佑台灣風調雨順、國泰民安，並祝福今年的遶境活動圓滿成功。隨後，蔡英文與現場貴賓共同進行扶轎起駕儀式。