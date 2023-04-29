與侯友宜顛倒？　他點賴清德杯水論：台灣是杯、中華民國是廢水

▲前立委蔡正元。（圖／記者黃克翔攝）



記者詹宜庭／台北報導

新北市長侯友宜日前提出「杯水論」，形容杯子是中華民國、台灣是水，兩岸要平等、尊嚴、友善、務實的交流，才能避免杯破水覆。前立委蔡正元29日表示，民進黨主席賴清德的想法剛好與侯友宜顛倒，杯子是台灣、中華民國則是用過的廢水，想倒掉的話，東邊（意指美國）的環保員會開罰單，西邊（意指中國大陸）的環保員會拿電擊棒打，所以只好無奈地繼續捧著裝廢水的杯子。

侯友宜日前在新北市議會備詢時被國民黨籍議員林金結問到，兩岸關係緊張，中國與台灣究竟是敵人或朋友？侯友宜回應，國家安全遠超過一切，沒有安全沒有一切，杯子是中華民國、台灣是水，應該跟對岸要平等、尊嚴、友善、務實的交流，才能避免杯破水覆。他認為，我們的國家叫中華民國，中華民國是「杯子」，台灣則是「水」，創造永續繁榮的安定才是該走的路，若沒有國家安全，就會「杯破水覆」，守護台灣人民是共同心願。

不過，相較侯友宜的「杯破水覆」，蔡正元說，賴清德的想法剛好和他顛倒，賴清德認為杯子是台灣、中華民國是用過的廢水，要找時間和地點倒掉。由於一時之間找不到，隔壁東西鄰居剛好又是環保人員，如果亂倒廢水，東邊（意指美國）的環保員會開罰單，西邊（意指中國大陸）的環保員會拿電擊棒打，所以只好心不甘情不願，繼續捧著裝廢水的杯子。