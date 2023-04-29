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自備環保杯「飲料只裝8成」　老闆1句話讓他上了一課！一票力挺

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲老闆說，水壺上的刻度都不準。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

現在有越來越多人會自備環保杯買飲料，不過就有一名網友發文表示，他帶了容量寫1000毫升的杯子去買1000毫升的飲料，卻被老闆「上了寶貴的一課」。貼文曝光後，引發網友熱議，「老闆竟然說這種話」、「好啦！下次帶實驗室水杯去買飲料」。

這名網友在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，日前他帶了環保杯到一家手搖飲店買1000毫升的飲料，不料他的水壺明明就寫著「1000毫升」，老闆卻告訴他「市面上的水壺刻度都是不準的，飲料店的刻度才精準」。

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從圖片可見，若原PO還沒飲用，飲料大概只裝到水壺850毫升至900毫升的位置。

貼文一出，有不少網友都直呼，「再不準也不會差這麼多」、「他家的最準」、「問就是冰塊加不夠」、「沒檢驗的都不準，實驗室的我才信，飲料店說自己準？就跟每家店都說自己好吃，但是真的好吃的卻沒幾家」、「下次拿1000毫升的量杯去，他就沒法度講了」、「請他們拿他們杯子裝1000毫升再倒你杯子看看」。

▲手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／林世文記者攝）

▲老闆1句話讓原PO上了寶貴一課。（示意圖／ETtoday資料照）

不過也有許多網友認為老闆其實沒說錯，「保溫瓶的容量比較容易不足，常常有客人拿標榜1000毫升的保溫瓶但實際裝不到1000毫升」、「確實如此，我測試過」、「我之前有用量杯量過，真的是參考用」、「的確，水平通常都有誤差，不知道為啥」、「看留言我就放心了，本來還想說點什麼，大家都說完了」。

其中也有網友推測老闆這麼說的意思，「因為每個容器都會有容器差喔！他們做飲料是以他們的量杯做到定量再倒進去環保杯裡面，所以不是以你的容器標準當標準，是以他們容器標準為準」。

另也有自稱是實驗室人員的網友透露，「最準的是標準容器，如經認證的定量瓶。而認證的方法是在4°C的環境，取1公斤的水，裝在容器裡，畫上刻度。但是營業用容器，飲料店搖搖杯通常蠻準的。反觀自己買的水瓶，都不太行」。據了解，純水在一大氣壓、4°C時，密度為1克／立方公分，即純水的重量等於其體積。

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