「虐死男童埋屍」傳靈異！　骨骸埋樹5年重見天日

▲兒子被同居人凌虐致死，陳女協助埋屍，之後常夢到兒子，飽受煎熬。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

十多年前，新竹警方監聽一起毒品案時，發現有男童失蹤，深入追查後，意外揭發虐童埋屍案。警方調查，男童5年前遭母親的同居人凌虐致死，埋屍大樹下，案發後男童母親幾乎夜夜夢到兒子哭訴，破案前幾天，兒子還入夢說：「警察要來找妳了！」連母親的同居人也曾看過男童亡魂，而挖掘骨骸時，刑警與殯葬業者都出現離奇的打嗝現象，偵辦過程靈異不斷。

2009年4月，新竹市警方偵辦一起毒品案，監聽陳姓女毒蟲時，聽到另一名毒蟲問她：「妳之前不是生了個男孩，怎麼這麼多年沒看到人？是去念書還是怎麼了？」陳女含糊回應，還要對方別問那麼多。

毒蟲一句話 警查失踨男童

當年偵辦這起案件的新竹市警局刑警大隊小隊長陸世雄告訴本刊，監聽內容讓他覺得案情不單純，便調閱陳女資料，得知她17歲時曾未婚生子，後來嫁給一名林姓毒蟲。照理說，當年應該就讀國小四年級的小男生，卻無故失蹤多年。

為了釐清疑點，警方派人到陳女位於新竹縣寶山鄉的老家查訪，鄰居說多年前曾看過小男孩，但近幾年沒人見過；陳家的親友則說，小孩送給別人養，但是無法具體說出送給誰。

陸世雄深入調查發現，小男孩沒有就學紀錄，另清查陳女戶籍資料，也無任何送養紀錄。

▲警方突破陳女心防，得知失蹤男童已死亡，並依其所述在龍眼樹下挖出男童的骨骸。

由於陳女有施用毒品的習慣，警方擔心男童遭遇不測，開始追查陳女的行蹤，意外發現，她在半個月前曾向殯葬業者詢問如何幫小孩辦超渡，卻因無法提供死亡證明而作罷。

警方調查得知，陳女與林姓毒蟲生下一男一女，便前往林男位於新竹香山的住處查訪，當時林男因另案入獄服刑，家中只有這2名小孩，未見陳女與失蹤男童。警方懷疑男童遭遇不測，持拘票將陳女帶回警局。

被當拖油瓶 BB槍射下體

面對警方詢問，陳女支支吾吾地表示，前幾天在夢中聽見兒子說：「媽媽，天氣冷，肚子餓…警察要來找妳了！」還說自己曾多次夢見兒子。

警方聽完後立即追問：「小男孩現在在哪裡？」陳女才脫口說出，兒子早在5年前就已經死亡，被她和當時的同居人、現今的丈夫林男埋在樹下。

▲警方從凶手老家附近的龍眼樹下，挖出男童的骨骸。

陳女告訴警方，她與前男友分手後，與林男交往，還帶著兒子跟林男同居，由於兒子不是林男的親生骨肉，林男常看他不順眼，視他為「拖油瓶」，不但會拿掃把打他，還會用BB槍射他下體，並且多次踹他屁股，甚至拉他的頭撞地板，之後她與林男生下一子，男童的處境更加悲慘。

2004年7月某日，林男不滿男童吵醒自己的親生兒子，先是命令男童脫衣、交互蹲跳，之後還把他綁起來、吊在鐵欄桿上。

▲林姓毒蟲常用BB槍射男童下體，十分惡劣。



陳女心疼兒子，泡了碗泡麵想給兒子吃，林男卻把泡麵放在男童面前，讓他「看得到、吃不到」，最後甚至把房間的冷氣開到最強，讓裸身的男童冷到發抖，2人便回臥房睡覺。

眼凸脫糞亡 埋屍龍眼樹下

隔天一早，陳女發現男童全身僵硬，趕緊將他鬆綁，並抱他去沖熱水，林男則拿了一盒中國製的「救心丸」讓男童吞服，但不久男童沒了呼吸心跳、雙眼放大凸出，甚至還出現脫糞現象，最終回天乏術。

▲林姓毒蟲虐殺同居人之子，手段凶殘，被判刑18年。

男童死後，2人不敢聲張，將屍體放在家中，3天後發出惡臭，為了避免東窗事發，林男逼陳女協助埋屍，先用棉被包裹屍體，再裝入塑膠袋，接著載到林男的香山老家，將屍袋埋在一棵龍眼樹下。

男童死亡後2年，陳女又與林男生下一名女兒，接著登記結婚，直到警方上門，命案才被揭發。

警方透過醫院的出生證明，找到死亡男童的生父A男，得知他早在2003年6月探視兒子時，就發現兒子全身是傷，除了菸疤，還有多處瘀青，當時曾通報婦幼專線介入處理，林男坦承施暴並道歉，事後也稍微收斂。

A男當時有意把兒子帶回家扶養並入籍，但陳女覬覦A男家境優渥，要求高額金錢，讓A男打了退堂鼓。

不久之後，陳女懷孕，2004年幫林男生下兒子，此後林男更是看男童不順眼，不僅經常拳打腳踢，還會用狗鍊綁他。

陳女透露，林男只要不高興，就把男童五花大綁，綑在欄杆上凌虐，曾用冷水淋溼他全身，再把冷氣開到最強，直接朝他吹，讓他受凍、挨餓，她曾經出言勸阻林男，卻反遭暴力相向，所以也無能為力。

▲警方押解林姓毒蟲及陳女，重回龍眼樹下挖掘男童的屍體。



陳女告訴警方，兒子過世後這5年來，她幾乎夜夜不得安眠，常夢到兒子向她哭訴：「媽媽，肚子餓！媽媽救我，好冷！我會乖，叫叔叔不要再打我了！」每次夢醒，她都十分自責、煎熬。

返家撞靈異 竟見男童跑出

案發後，警方押解陳女與林男前往埋屍現場挖掘，靈異的是，不少負責辦案的刑警與協助挖掘的殯葬業者，都出現離奇的打嗝現象。

▲法醫小心翼翼勘驗男童骨骸，以確認死因。

林男還告訴警方，埋屍後某次開車回家，曾在路上看見男童突然從他們家跑出來，讓他嚇了一跳，心神也一直不得安寧。

歷經半個小時挖掘，警方終於尋獲男童的骨骸，也發現他的衣物、帽子，還在他的褲子裡拾獲一顆BB彈。

▲男童遭虐死埋屍，骨骸5年後終於重見天日。



因林男、陳女坦承不諱，加上罪證確鑿，警方很快將2人移送法辦，法院審理後依殺人、遺棄屍體等罪，判處林男18年徒刑，陳女2年徒刑定讞。

之後陳女入獄服刑，但林男入監之前，竟變賣祖產、四處逃亡，一年後才在桃園被逮，最後狼狽入獄，為自己的犯行付出代價。

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