議員拿芭樂當手榴彈質詢「保二總隊」　侯友宜：軍警任務不同

▲議員拿芭樂當手榴彈質詢 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市議員劉美芳及邱烽堯今（28）日下午進行聯合總質詢，劉美芳一開始手拿芭樂問新北市長侯友宜，「市長知道芭樂在武器裡面代表什麼意思嗎？」侯說，通俗語言是手榴彈。劉手拿芭樂走到備詢台希望侯做出投擲手榴彈動作，侯則回「不用啦！番石榴是拿來吃的啦！」不過，侯強調，軍人跟警察定位完全不同，就算是戰爭，警察的任務也是維持社會秩序，以維護內部的安全為主，軍人是對外作戰。

政府研擬由警政署擴編保安警察第二總隊，外界憂心軍、警界限恐將模糊，有「警察軍隊化」的疑慮。新北市議會總質詢這幾天多位議員針對此議題討論。

劉美芳下午質詢時，先拿著一顆芭樂問侯，「在武器裡面，芭樂代表什麼意思？」侯回，「通俗的語言就是手榴彈」。劉再問，「保二總隊的任務到底應有什麼？」侯說，該隊應是針對科學園區、電力公司等地方加以保護，不要在戰爭時讓有心人破壞設備、設施。

劉美芳提到，但針對行政院研擬的保二總隊擴編，擬進行兵器教練、手榴彈投擲及城鎮戰訓練等軍事操練。「市長，你知道手榴彈多重嗎？」侯友宜停頓一下表示，「我當然摸過手榴彈」劉則手拿芭樂走向備詢台，要侯拿拿看，也希望侯示範投擲動作」，侯回應，手榴彈應該5、600公克，芭樂200公克，但番石榴是拿來吃的啦！」

劉美芳表示，軍人跟警察任務不一樣，軍人在戰爭時就是要對方死，但警察是要查緝，他們的任務不一樣，但是保二總隊現在要學習丟擲手榴彈，市長贊同嗎？

侯友宜回應，軍人、警察定位不一樣，養成及訓練都不一樣，當然大家期待警察多做點事，但警察最主要是要維護社會秩序、保護社會安全，就算是戰爭時工作，也是以防空疏散、穩定內部安全為主，軍人則是面對室外的侵入，功能、任務不一樣，警察最主要的還是要維持治安，才是當前最重要的責任。

劉美芳表示，在現今的社會，很多地方都不使用手榴彈了，但蔡政府提出的保二總隊學習內容，真的是超乎年代令人瞠目結舌，應該回歸應該執行的任務。

邱烽堯則說，現在許多外媒分析，台灣是會爆發第三世界大戰最有可能的地區之一，市長覺得未來真的發生戰爭，警察跟軍人到底應該如何因應？侯說，就算是戰時，但警方、軍方還是不一樣，警方在戰爭中是要維護內部民眾秩序、防空疏散、引導民眾避難，以及各項後勤安頓、民生物資都是警察該做的事，即使在戰爭，還是有很多工作，但最重要的還是要維護社會秩序。