「有毒的杯會禍害子孫」　羅文嘉：認清價值！不要中共杯裝台灣水

▲民進黨前秘書長羅文嘉。（圖／記者徐斌慎攝）



記者詹宜庭／台北報導

新北市長侯友宜日前提出「水杯理論」，形容杯子是中華民國、台灣是水，應該跟對岸要平等的交流，才能避免杯破水覆。民進黨前秘書長羅文嘉28日表示，不要掉入杯子的迷思，要認清水的價值，知道優先性與主體性才是關鍵；再者「不要中華人民共和國杯裝台灣水」，是多數人共識，因為有毒的杯會污染好水，不是委屈要不要喝的問題，而是會禍害子孫的。

羅文嘉今日透過臉書發文表示，水是主體，杯是形式，能把水裝好裝滿的都是可接受的杯。不管玻璃杯、陶瓷杯、鋼杯、塑膠杯，有些杯好看不耐用；有些杯耐用不好看；有些杯既不好看也不耐用；有些杯好看又耐用。他認為，所有人都希望杯是好看又耐用，但好看與否因人而異。有些老人家覺得好看，年輕人覺得醜死了；有些年輕人喜歡，老一輩人卻無法接受。這跟時代記憶、生活經驗、美學態度差異而不同，不需彼此說服或強迫。

不過，羅文嘉也說，杯子的實用性與耐用性，比如能否承受外在環境挑戰、會不會一摔就破、過度高溫會不會揮發有毒物質、清潔保管是否容易、甚至是否符合現代環保趨勢等，卻是可以討論辯證的，有一定的客觀標準來檢驗哪一種杯子最安全又好用。

然而，羅文嘉補充，即使大家有高度共識，認為某種杯子最實用，但想到舊杯子仍堪用，捨棄又覺可惜，反正可以裝水，一時間也沒啥大問題，就湊合著用。可也有時候，想更換最實用貼心的杯子，但價格太高，非一時能負擔，就列入以後有條件再購入的心願清單。

羅文嘉強調，時代一直在進步，新科技、新材質不斷翻新，不管外觀美學、智慧功能都讓人驚艷且超出想像，誰說杯子一定要長成那樣？所以，不要掉入杯子的迷思，要認清水的價值，知道優先性與主體性才是關鍵，「第一要確認水的主體性，這叫主權；第二要拒絕有毒的杯，這叫反侵略；第三水質要永保乾淨，這叫守護民主。」

羅文嘉說，有人喜歡中華民國杯裝台灣水，有人喜歡台灣杯裝台灣水，有人折衷說中華民國台灣杯裝台灣水也可。總而言之，不要中華人民共和國杯裝台灣水，是多數人共識，因為有毒的杯會污染好水，好水會變污水，不是委屈要不要喝的問題，而是會禍害子孫的。