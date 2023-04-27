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社會 社會焦點 保障人權

24歲未婚媽網咖產子　掐死男嬰塞塑膠袋！殺人罪起訴列國民法官案

▲▼在網咖剛出世的男嬰，毛髮旺盛四肢健全，連救護人員也不忍卒睹。（圖／記者許權毅攝，下同）

▲潘女在網咖疑掐死早產男嬰，屍體臍帶胎盤全裝進黑色塑膠袋。（圖／記者許權毅攝，下同）

記者白珈陽、劉人豪／台中報導

一名24歲潘姓女子今年1月在台中市中區一家網咖上網時，突然腹部陣痛生下男嬰，並涉嫌掐死嬰兒，法醫解剖發現，男嬰頭、頸部有傷痕，死因可能為掐頸、悶住口鼻， 台中地檢署依殺人罪起訴，此案也是台中地方法院的第六起國民法官審理案。

據了解，潘女從事八大行業，先前曾與不明男子生下第一個小孩，因為生父不願意扶養，她也養不起，只好送給別人，之後無家可歸又無業的她整天都泡在網咖裡，沒想到今年1月2日晚上8點在網咖上網時，突然感到腹部陣痛，趕忙打電話請幸姓乾妹妹幫忙到藥局買東西，結果幸女在晚間10點多抵達時，嬰兒已經生出來了。

▲▼1名少婦生了第1胎後，因無力扶養送人，不料第2胎的男嬰卻慘死在網咖內。（圖／記者許權毅攝，下同）

▲潘女生了第1胎後，因無力扶養送人，不料第2胎的男嬰卻慘死在網咖內。

潘女當時不知道該怎麼處理，於是把男嬰連同臍帶、胎盤、毛巾、衛生棉全部裝入黑色塑膠袋，再把塑膠袋放進自己的包包裡。而幸女離開後內心感到十分不安，於是在3日凌晨2點多主動前往派出所報案，等到警方趕抵現場並翻開塑膠袋，男嬰已經明顯死亡。

救護人員當時難過地說，男嬰毛髮旺盛，四肢健全，應該是個健康寶寶，如今發生如此人倫悲劇，令同樣為人父母的他們覺得相當不忍。

案發後潘女遭收押，法醫解剖發現，男嬰頭、頸部有傷痕，死因初步判定為掐頸、悶住口鼻窒息而死，台中地檢署依殺人罪起訴，此案也是台中地方法院的第六起國民法官審理案。

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