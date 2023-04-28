　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

美式只要10元！4大超商「勞動節連假咖啡優惠」來了　珍奶第2杯10元

▲▼7-11珍珠奶茶、7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11。（圖／7-11提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

再撐一下，馬上就要放假了！以下就為大家整理4大超商推出的「勞動節連假咖啡優惠」，其中，大杯美式、大杯拿鐵可享「+10元多1杯」，等於大杯美式單杯28元、大杯拿鐵單杯也只要33元，而愛喝珍奶的你也有福了，即日起可享任選第2杯10元。

●7-11

7-11 OPEN POINT行動隨時取即日起至5月3日推出一系列勞動節咖啡優惠，包含CITY CAFE濃萃美式買51杯送51杯、CITY CAFE濃萃拿鐵51杯2100元、CITY PEARL珍珠奶茶51杯2000元、CITY TEA現萃茶純奶茶／純奶青51杯1700元。

另外，4月30日為國際珍奶日，7-11也自即日起至5月1日止推出珍奶相關優惠，CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、珍珠奶茶可享「任選第2杯10元」。

●全家

全家自今（28）起至5月1日於全門市祭出「Fami!ce霜淇淋（口味不限）」、「大杯Let’ s Café特濃美式（不限冰熱）」、「特大杯燕麥奶紅茶」通通可享「買1送1」，只要使用全盈+pay支付就可享優惠，提醒優惠飲品每人每品項限購10組，不可寄杯。

期間加碼於APP隨買跨店取推「Let’ s Café下殺66折起」好康，優惠品項有大杯經典拿鐵14杯510元，大杯經典美式17杯510元，且不限冰熱，換算下來大杯拿鐵37元有找、大杯美式則只要30元。

●萊爾富

萊爾富將在4月29日起至5月2日止推出「Hi Café大杯特濃美式／大杯特濃拿鐵同品項買20杯送20杯」，不限冰熱，最多直接現省1300元，除可在門市購買外，亦可透過Hi-Life VIP APP整買零取下訂，不僅可跨店寄杯，還可轉贈給親友。

另外，同期間門市還有Hi Café大杯美式、大杯拿鐵「加10元多1件」，換算下來，大杯美式平均單杯不到28元、大杯拿鐵單杯也只要33元。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富門市自4月29日起推出「咖啡+10元多1杯」、「咖啡買20送20」等優惠。（圖／萊爾富提供）

●OK mart

OK mart即日起至5月1日憑臉書粉專專屬優惠截圖照片，於全門市可享「焙茶拿鐵39元」優惠。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／汐止鐵皮屋起火　「黑煙狂竄」搶救中
連假雨彈狂炸3地！降雨熱區曝光
快訊／再查逃漏稅案　金錢豹老董遭偵訊
逃亡馬國還帶小弟打雜！「鯨魚」下機就被留置　無緣體驗開齋節
快訊／林智妍奪百想女配　放閃男友李到晛：帥爆了，涎鎮
Netflix 5月下架片單公布！一整排「系列神片」掰了
超恐怖三寶！　「S型暴衝」連撞2女4車
好市多科克蘭夯品檢出A肝病毒　吃過要注意「6症狀」
撐不住！廟口小吃街公告「集體漲價」　在地人哀嚎

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】2023鹿茸季開跑！戲劇女神侯怡君現身嚐鮮　居家輕鬆食補免開火　五星主廚教你創意鹿茸美食

東森購物海外嚴選促銷回饋　筆筆回饋50%挑戰通膨

美式只要10元！4大超商「勞動節連假咖啡優惠」來了　珍奶第2杯10元

【廣編】「LOVE MOM！」統一集團與您一起對媽媽大聲說愛！

可果美聯名大甲鎮瀾宮！Ｑ版媽祖印上包裝　民眾：保庇又療癒

摩斯咖啡「加1元多1杯、買1送1」！新推4款清爽菠菜牛肉堡

肯德基連假3天下殺55折！「咔啦脆雞+蛋撻」連假追劇一次爽吃

美國米出乎意料！譽為「米界夢幻逸品」　網友驚豔：單吃也迷人

「啤酒界香檳」艾德懷斯小白花頂級白啤新品登台　炎亞綸為閨蜜打造啤酒花草系禮盒

今天揪團吃爆！　速食店「酥炸腿排套餐買1送1」連吃6天

陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？

丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

6遊客毆澎湖人被趕出民宿　傷者家屬：很惡劣、沒政府

6遊客狂毆澎湖在地人被趕回台！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

女星家「水豚坐沙發」瑤瑤：好荒謬！　客廳「養兩隻草泥馬」以為動物園XD

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

媽媽連續大聲呼叫老公　萌娃聽到糾正：是把拔

【廣編】2023鹿茸季開跑！戲劇女神侯怡君現身嚐鮮　居家輕鬆食補免開火　五星主廚教你創意鹿茸美食

東森購物海外嚴選促銷回饋　筆筆回饋50%挑戰通膨

美式只要10元！4大超商「勞動節連假咖啡優惠」來了　珍奶第2杯10元

【廣編】「LOVE MOM！」統一集團與您一起對媽媽大聲說愛！

可果美聯名大甲鎮瀾宮！Ｑ版媽祖印上包裝　民眾：保庇又療癒

摩斯咖啡「加1元多1杯、買1送1」！新推4款清爽菠菜牛肉堡

肯德基連假3天下殺55折！「咔啦脆雞+蛋撻」連假追劇一次爽吃

美國米出乎意料！譽為「米界夢幻逸品」　網友驚豔：單吃也迷人

「啤酒界香檳」艾德懷斯小白花頂級白啤新品登台　炎亞綸為閨蜜打造啤酒花草系禮盒

今天揪團吃爆！　速食店「酥炸腿排套餐買1送1」連吃6天

遭衊一拳超人...新北藍營議員赴警提告！今要求道歉提3問又被拒

脫罩容貌焦慮了？連Rose都愛用的養膚精華　助攻速效高顏值上線

12星座「一周運勢」曝光！射手被好運眷顧、摩羯財庫有洞

快訊／汐止鐵皮屋垃圾場起火「黑煙狂竄」！警消佈水線搶救中

林安可開轟不用跳舞笑言「還不錯」　漸漸克服左投陰影

高評價雷法「變速」　助總談吳哲源罕見失常內容

下鄉走訪彰化果園　郭台銘允諾：未來強化農業產銷合作及建立科技農業

SYM三陽「水冷雙缸引擎＋雙火星塞」專利曝　黃牌大羊還能更省油

澎湖6煞為何囂張？　他憶類似案件僅4萬交保：當時惡煞是51槍案主謀

狗衝路中「擊落3機車」女騎士重傷　家屬淚求監視器...追緝肇事犬

隨時準備接生！飼主被踏踏踩醒　睜眼見母貓已在餵奶：我生完囉

消費熱門新聞

全聯這4天買1送1！獨賣超夯甜點雪糕

超商霜淇淋、咖啡買1送1連4天搶

「開架隔離霸主」2023全新升級

爽吃蛋撻炸雞！肯德基連假3天下殺

7-11新門市有均一價專區、果汁吧

外送平台千家美食買1送1連12天搶

知識衛星爆款精品課程　單堂今年Q1賣破3500萬

速食店限時6天「腿排套餐買1送1」

卡在廁所出不來？來一瓶擺脫久坐腸胃煩惱

超商哈根達斯雪糕買3送3連吃4天

母親節禮物送「時光機」倒轉歲月

網狂推滿意度97%維持行動力聖品

敏肌網友大推「神級乳霜」補貨到

洗衣抗臭神器線上大缺貨！美式賣場抱一箱折180元

更多熱門

相關新聞

摩斯新推4款清爽牛肉堡、咖啡加1元多1杯

摩斯新推4款清爽牛肉堡、咖啡加1元多1杯

摩斯漢堡為廣大勞工加油打氣，在五一勞動節連假推出咖啡「加1元多1杯」，同時為迎接初夏推出多款新品，包括和風蔬活牛肉堡、蔬菠厚培根牛肉堡、摘鮮綠蔬菠牛肉堡、豚燒地瓜總匯沙拉等。

饗饗、旭集6/1預收訂金500元

饗饗、旭集6/1預收訂金500元

穿職業制服來！玩樂園「直接打5折」

穿職業制服來！玩樂園「直接打5折」

速食店限時6天「腿排套餐買1送1」

速食店限時6天「腿排套餐買1送1」

身分證中520任2碼享美國和牛吃到飽

身分證中520任2碼享美國和牛吃到飽

關鍵字：

美食雲咖啡優惠超商優惠勞動節優惠

讀者迴響

熱門新聞

「一卡通Money」領錢要收費！5／1起　逾10家金融機構入列

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

暴打「澎湖孝子」還比YA！　女子臉書被肉搜灌爆

60年製香老店「老闆女婿」　竟是百萬網紅YouTuber

24歲媽分屍2歲女兒　挖出肝臟啃食

葛斯齊出手「公開薛紀綱親嘴照」

打澎湖人！比YA女被爆是單親辣媽

狂毆澎湖人　惡徒IG「手捧大把千鈔」開豪車高調炫富

天坑特斯拉報廢！車主吞藥才能睡

圍毆澎湖人被起底！「朕武公司」大門深鎖

傳澎湖單親辣媽道歉　IG發限動「還原比YA經過」

網公認「最小氣星座」Top6

他撿到「童年回憶」　釣出一票人點頭

大鬧澎湖惡徒起底　IG開美肌「限動疑炫槍」

18歲孝孫自撞亡　阿嬤癱軟哭斷腸

更多

最夯影音

更多
陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？

陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？
丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面