美式只要10元！4大超商「勞動節連假咖啡優惠」來了　珍奶第2杯10元

▲7-11。（圖／7-11提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

再撐一下，馬上就要放假了！以下就為大家整理4大超商推出的「勞動節連假咖啡優惠」，其中，大杯美式、大杯拿鐵可享「+10元多1杯」，等於大杯美式單杯28元、大杯拿鐵單杯也只要33元，而愛喝珍奶的你也有福了，即日起可享任選第2杯10元。

●7-11

7-11 OPEN POINT行動隨時取即日起至5月3日推出一系列勞動節咖啡優惠，包含CITY CAFE濃萃美式買51杯送51杯、CITY CAFE濃萃拿鐵51杯2100元、CITY PEARL珍珠奶茶51杯2000元、CITY TEA現萃茶純奶茶／純奶青51杯1700元。

另外，4月30日為國際珍奶日，7-11也自即日起至5月1日止推出珍奶相關優惠，CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、珍珠奶茶可享「任選第2杯10元」。

●全家

全家自今（28）起至5月1日於全門市祭出「Fami!ce霜淇淋（口味不限）」、「大杯Let’ s Café特濃美式（不限冰熱）」、「特大杯燕麥奶紅茶」通通可享「買1送1」，只要使用全盈+pay支付就可享優惠，提醒優惠飲品每人每品項限購10組，不可寄杯。

期間加碼於APP隨買跨店取推「Let’ s Café下殺66折起」好康，優惠品項有大杯經典拿鐵14杯510元，大杯經典美式17杯510元，且不限冰熱，換算下來大杯拿鐵37元有找、大杯美式則只要30元。

●萊爾富

萊爾富將在4月29日起至5月2日止推出「Hi Café大杯特濃美式／大杯特濃拿鐵同品項買20杯送20杯」，不限冰熱，最多直接現省1300元，除可在門市購買外，亦可透過Hi-Life VIP APP整買零取下訂，不僅可跨店寄杯，還可轉贈給親友。

另外，同期間門市還有Hi Café大杯美式、大杯拿鐵「加10元多1件」，換算下來，大杯美式平均單杯不到28元、大杯拿鐵單杯也只要33元。

▲萊爾富門市自4月29日起推出「咖啡+10元多1杯」、「咖啡買20送20」等優惠。（圖／萊爾富提供）



●OK mart

OK mart即日起至5月1日憑臉書粉專專屬優惠截圖照片，於全門市可享「焙茶拿鐵39元」優惠。