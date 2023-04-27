快訊／北市前惡警淪通緝犯抓到了　販毒判15年7月逃亡2年栽了

▲前中正二分局警員涉販毒、查個資遭通緝，在27日遭警方逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中正二分局前警員林昱伯，因涉嫌投資大麻生意被警方查獲，又幫毒販查詢民眾個資遭到停職，之後又陸續涉入買賣毒品，共計犯下4起案件，其中3起毒品案，總共被判刑15年7個月，但他卻落跑未入監服刑遭到通緝，逃亡2年後遭北市刑大鎖定動向，27日在三重逮人。

警方調查，曾任北市中正二分局南海路派出所警員的林昱伯，在剛考上刑警隔天，就因涉及販賣大麻被督察組約談，在2018年至2019年間，又多次違法毒品危害防制條例、個資法等4罪嫌，其中3起毒品件，遭判刑15年7個月。

林卻沒有入監服刑，遭到發布通緝，警方鎖定林逃亡台中地區，透過前妻找人頭幫租房子、車子代步，最後發現，林近期頻繁到新北市三重區，27日前往三重埋伏逮人。

警方訊後依毒品、個資等4起通緝案件，將林解送地檢署歸案，據了解，刑事局在2018年偵辦一起新竹種植大麻案時，根據現場逮捕的林姓男子供詞，追查幕後金主周姓男子和在台北市當警察的林昱伯。

但林昱伯到案供稱，只是和種大麻的林男有借貸關係，否認涉毒，被檢察官向法院聲請羈押禁見獲准，中正二分局當時立即將他處分停職。

檢警查出，林昱伯除了與共犯合夥投資種大麻，並自行賣過大麻獲利約2萬元，還曾收了一名毒販1.3萬餘元，私下利用警察職權，查詢戶役政系統，洩漏民眾個資提供給毒販討債，檢察官調查後，將全案包括林昱伯在內4名嫌犯一併提起公訴。

林昱伯除了販售大麻、幫人查個資之外，也在被台中市刑大、保三總隊查獲涉嫌販賣毒品，平時都是靠前妻幫忙找人頭代租屋、租車，不排除前妻有藏匿人犯可能，也將持續追查幕後是否有其他人協助逃亡。