「宜中三劍客」王男桂車禍亡　學弟不捨：前天還專程送鞋給學生

▲「宜中三劍客」、SBL聯賽前球員王男桂，26日凌晨不幸車禍身亡。（圖／翻攝王男桂《臉書》）

記者游芳男／宜蘭報導

「宜中三劍客」、SBL聯賽前球員王男桂，26日凌晨不幸車禍身亡，母校宜蘭高中師長相當難過，不捨王男桂還那麼年輕就意外離世。王的學弟、壯圍國中老師林建智說：「王男桂前天還專程送鞋來給學生」，講義氣的王男桂對母校壯中有好感情，只要能幫母校一定奉獻。

宜蘭高中表示，王男桂以籃球專長在1999年讀宜中體育班，綽號「偶桂」，與高天騏（現名高天麟）、林志隆，成「宜中三劍客」；而王的同屆鄰班同學是台銀總教練陳國維，王等人在校隊合作拚戰，奪HBL第4名，締造校史最佳成績至今。

王的學弟壯圍國中老師林建智說：「王男桂前天還專程送鞋來給學生」，講義氣的王男桂，對母校壯中有好感情，只要能幫母校一定奉獻不推辭。

壯中表示，是因為有王男桂等人對母校籃球隊的支援指導與訓練的付出，學校籃球隊才常有好佳績。

宜蘭師長說，樂觀、開朗的王男桂，很主動照顧學弟們，畢業後仍為母校付出，贊助球隊、也曾以校友身分回來打比賽，教練提出邀請，也義不容辭回來帶籃球營隊；對於他還那麼年輕就意外離開，師長們都難過不捨。

王男桂打過米迪亞精靈、金酒、台銀等隊，退役後回鄉，在宜蘭壯圍的中道中學任教，5年前離職。