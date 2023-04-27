王男桂國道追撞事故大貨車殞命「傷況曝光」！檢會同法醫完成相驗

記者蔡文淵、莊智勝／新竹報導

曾在SBL明星賽中拿下三分球大賽冠軍的球員王男桂(39歲)驚傳車禍身亡，26日凌晨1時26分許，王男桂駕車行經國道1號南下106.4K處，不慎追撞前方發生事故的大、小貨車，車頭當場爛毀；王男桂事後送到醫院時，即無呼吸心跳，院方搶救30分鐘後宣告無效死亡。初步了解，王胸、腹多重鈍傷，且有肢體骨折；苗檢昨(26日)完成相驗，考量家屬感受，低調未說明。

警方調查，一名48歲黃姓大貨車駕駛26日凌晨行經國道1號南下106.4公里處（新竹到頭份路段）時，疑似未注意前車狀況，追撞外側車道的自小貨車，隨即下車察看情況。由於該路段沒有路燈，視線不佳，且車禍發生後，後方並未擺放三角錐示警，事件發生不到5分鐘後，王男桂便駕車撞上大貨車，由於撞擊力道猛烈，王男桂的車頭全毀，車輛更噴飛內線車道，人當場失去呼吸心跳。

▲王男桂駕駛藍色自小客撞上大貨車，車頭當場爛毀。（圖／記者陳凱力翻攝）

警消獲報到場救援，由於車輛毀損嚴重，花了一點時間才將無生命跡象的王男桂移出車外，但當時他已無呼吸心跳，緊急送往為恭醫院搶救後，仍因傷重宣告不治。初步了解，王男桂到院時就無生命徵象，昏迷指數3分，兩側瞳孔擴大，對光線無反應，四肢及頭部多處擦、挫傷，左膝、左上肢有開放性傷口，胸腹多重鈍傷，腹部有瘀斑，搶救30分鐘後宣告死亡。

苗檢昨會同法醫相驗死者遺體，但檢方考量當事人家屬感受，並未對外進一步說明。