春風陪伴「二哥」到最後一刻！兄弟情深…公祭後一路跟到火葬場

記者白珈陽／台中報導

本土天團玖壹壹成員春風的結拜二哥林姓男子日前過世，其家屬27日上午舉行告別式，春風也在家祭時間現身，以「誼兄弟」身分為林男悼念。今日約有300名親友到場致意，並有儀隊以及八家將、北管等陣頭表演，場面浩大；最後親友隨著靈車步出殯儀館，替林男送行，接著前往東海火葬場，據悉，春風也同行至火葬場，陪伴「二哥」到最後一刻。

▲家屬請來陣頭表演，禮儀人員說，這是為了讓往生者走得熱熱鬧鬧。（圖／記者白珈陽攝）

據了解，林男在台中從事餐飲業，12日晚間10時許到南投草屯妻子的娘家，與妻子發生爭吵後，林男掏出改造手槍自戕，經送醫搶救於13日凌晨1時許宣告不治。事後春風在IG發出黑白合照，沉痛悼念：「以前都是你在照顧我，現在我能幫你照顧你兒女的。來世見了，二哥。」

今日上午家屬在懷恩廳舉辦公祭，現場聚集約300名各界人士，顯見林男生前交友廣闊。告別式過程中，會場內撥放林男的追思影片，片長近半小時，內容除了與家人共度的溫馨時刻，也有跟好友在KTV歡唱的歡樂時光。此外，家屬也請來儀隊、北管、八家將等團體，禮儀人員說，這是為了要讓往生者離開時熱熱鬧鬧，不會感到孤獨，由這些家將，引領他去跟隨菩薩。

▲現場有儀隊、八家將、北管等團體表演。（圖／記者白珈陽攝）

林男的家祭、公祭從上午8時至近中午11時許，春風在家祭時間，以「誼兄弟（結拜兄弟）」身分出現；公祭結束後，法師帶領眾親友走出殯儀館「辭客（感謝參與的來賓之意）」，步行約400公尺後，隊伍開車至東海火葬場，據了解，春風送行儀式全程參與，也跟著一起到了火葬場，相當重視這段兄弟情。

▲林男家屬舉行告別式。（圖／記者白珈陽攝）

轄區台中市第二警分局表示，林姓商人於12日因故往生，27日上午在台中市生命禮儀管理處舉辦公祭告別式，因林姓商人生前曾經營外匯車買賣，交友廣闊，為防止有人趁機滋事，規劃40名警力，加強盤查約制，以防範違法違序行為。

第二警分局說，警方在會場周邊及重要路口維持現場及交通秩序，對於參與公祭人士，將依《警察職權行使法》等相關法令對其實施攔查，並全程蒐證，以防制發生暴力衝突。另為維護民眾路權，於殯儀館週邊交通要規劃疏導警力，加強巡邏驅趕違規併排停車，發現重大違規立即予以告發拖吊，維持週邊交通順暢。本日執行結果計盤查250人、告發交通違規6件。

▲台中市第二警分局在現場佈署40名警力。（圖／記者白珈陽攝）