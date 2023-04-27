　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

春風陪伴「二哥」到最後一刻！兄弟情深…公祭後一路跟到火葬場

記者白珈陽／台中報導

本土天團玖壹壹成員春風的結拜二哥林姓男子日前過世，其家屬27日上午舉行告別式，春風也在家祭時間現身，以「誼兄弟」身分為林男悼念。今日約有300名親友到場致意，並有儀隊以及八家將、北管等陣頭表演，場面浩大；最後親友隨著靈車步出殯儀館，替林男送行，接著前往東海火葬場，據悉，春風也同行至火葬場，陪伴「二哥」到最後一刻。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲家屬請來陣頭表演，禮儀人員說，這是為了讓往生者走得熱熱鬧鬧。（圖／記者白珈陽攝）

據了解，林男在台中從事餐飲業，12日晚間10時許到南投草屯妻子的娘家，與妻子發生爭吵後，林男掏出改造手槍自戕，經送醫搶救於13日凌晨1時許宣告不治。事後春風在IG發出黑白合照，沉痛悼念：「以前都是你在照顧我，現在我能幫你照顧你兒女的。來世見了，二哥。」

今日上午家屬在懷恩廳舉辦公祭，現場聚集約300名各界人士，顯見林男生前交友廣闊。告別式過程中，會場內撥放林男的追思影片，片長近半小時，內容除了與家人共度的溫馨時刻，也有跟好友在KTV歡唱的歡樂時光。此外，家屬也請來儀隊、北管、八家將等團體，禮儀人員說，這是為了要讓往生者離開時熱熱鬧鬧，不會感到孤獨，由這些家將，引領他去跟隨菩薩。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲現場有儀隊、八家將、北管等團體表演。（圖／記者白珈陽攝）

林男的家祭、公祭從上午8時至近中午11時許，春風在家祭時間，以「誼兄弟（結拜兄弟）」身分出現；公祭結束後，法師帶領眾親友走出殯儀館「辭客（感謝參與的來賓之意）」，步行約400公尺後，隊伍開車至東海火葬場，據了解，春風送行儀式全程參與，也跟著一起到了火葬場，相當重視這段兄弟情。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲林男家屬舉行告別式。（圖／記者白珈陽攝）

轄區台中市第二警分局表示，林姓商人於12日因故往生，27日上午在台中市生命禮儀管理處舉辦公祭告別式，因林姓商人生前曾經營外匯車買賣，交友廣闊，為防止有人趁機滋事，規劃40名警力，加強盤查約制，以防範違法違序行為。

第二警分局說，警方在會場周邊及重要路口維持現場及交通秩序，對於參與公祭人士，將依《警察職權行使法》等相關法令對其實施攔查，並全程蒐證，以防制發生暴力衝突。另為維護民眾路權，於殯儀館週邊交通要規劃疏導警力，加強巡邏驅趕違規併排停車，發現重大違規立即予以告發拖吊，維持週邊交通順暢。本日執行結果計盤查250人、告發交通違規6件。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中市第二警分局在現場佈署40名警力。（圖／記者白珈陽攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
罕見畫面！　中正紀念堂儀隊急衝攔截
竹北「6大天坑」起底！　在地人驚恐日常
一堆人不知道！發票APP跳出中獎　「1動作」才能領
快訊／陳致中遭判刑1年定讞　陳水扁說話了！
快訊／確定入獄　陳致中最新發聲！
毆打澎湖人被趕回台！　妹子比YA：把我拍好看一點喔
丟丟妹離婚內幕全說了！　被迫「切割前夫」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台東殯葬大老風光娶媳！藍寶堅尼、勞斯萊斯...2億豪車隊伍吸睛

竹北「6大天坑」起底豐邑黑歷史　10個月5次停工成在地人驚恐日常

「天坑吞特斯拉」壓到瓦斯管線　楊文科：該怎麼做就怎麼做

撞飛驚悚片！男騎士慘遭左轉汽車擊落　空中翻滾跌落引擎蓋

酒駕6次要入監！美髮店老闆怒提聲明異議：宋少卿5次都免關

6遊客狂毆澎湖在地人被趕回台！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

中正堂禮兵動起來！他持漆彈槍開轟銅像　2儀隊急衝攔截畫面曝

快訊／國1高雄段南下365K「3車追撞」　占2線道回堵5km

新北翁要匯195萬「治妻腰痛」　警：假慈善機構詐騙！

「宜中三劍客」王男桂車禍亡　學弟不捨：前天還專程送鞋給學生

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

虎斑狗試用哥自製烘毛箱　無奈臉→舒服傻笑打哈欠

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

李多慧來台下機直奔飲料店　喝珍奶超驚豔：每天都要1杯

小S參加「女兒畢典」怕被擋住　大喊：媽媽在這...她超尷尬XD

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

台東殯葬大老風光娶媳！藍寶堅尼、勞斯萊斯...2億豪車隊伍吸睛

竹北「6大天坑」起底豐邑黑歷史　10個月5次停工成在地人驚恐日常

「天坑吞特斯拉」壓到瓦斯管線　楊文科：該怎麼做就怎麼做

撞飛驚悚片！男騎士慘遭左轉汽車擊落　空中翻滾跌落引擎蓋

酒駕6次要入監！美髮店老闆怒提聲明異議：宋少卿5次都免關

6遊客狂毆澎湖在地人被趕回台！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

中正堂禮兵動起來！他持漆彈槍開轟銅像　2儀隊急衝攔截畫面曝

快訊／國1高雄段南下365K「3車追撞」　占2線道回堵5km

新北翁要匯195萬「治妻腰痛」　警：假慈善機構詐騙！

「宜中三劍客」王男桂車禍亡　學弟不捨：前天還專程送鞋給學生

蔡英文就「供電穩定問題」拋解方　招手台商回台投資

男子交友私訊開「14項擇偶條件」　丹妮婊姐傻眼揪踩雷點：很賭藍

俄羅斯祭月薪7.6萬解兵荒　國防部廣告籲「做個男子漢！」

鄰居女大生太可愛！　日43歲男花半年「鑽牆鑿洞」偷窺猥褻

美韓峰會重申台海和平重要性　外交部：民主社群高度共識

Selina曝光男友貼心舉動！　鬆口「結婚進度」認了：懷孕給我蠻大壓力

汪沙發上熟睡　朦朧中起來拉筋下秒「跌落地板」...媽嚇到跳起身

台積電殺破500！　他們送暖反被嗆騙局：等割韭菜

台灣Pay推進春日趴！無現金交易輕鬆付又賺回饋　民眾搶體驗便利快感

快訊／地牛翻身！16:15發生「規模4.1地震」　最大震度3級

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

社會熱門新聞

即／竹北驚見天坑！　特斯拉Model Y「整輛進洞」

快訊／6遊客狂毆澎湖人　今早返台畫面曝

23歲女遭性侵失聯　3天後成冰冷浮屍

澎湖男最新傷勢曝！肺出血腦震盪

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

嫁入第一家庭添第一筆前科　黃睿靚緩刑主因「兒媳難抗婆婆要求」

澎湖6遊客圍毆在地人！民宿拒收趕走

婦租房賣淫！65歲女房東爆：接客的是我

圍毆當地人爆眾怒！觀光客「被趕出民宿」畫面曝

「宜中三劍客」王男桂車禍亡！粉絲感嘆道別

圍毆澎湖在地人！3嫌交保檢裁定理由曝光

即／彰化暗夜惡火吞工廠！大批消防搶救

即／堅持微創手術害命　婦科名醫被訴過失致死

特斯拉墜天坑！Model Y整台「咪咪冒冒」

更多熱門

相關新聞

春風現身送二哥！以「誼兄弟」身分參與家祭

春風現身送二哥！以「誼兄弟」身分參與家祭

本月12日深夜一名41歲林姓男子前往南投找人在娘家的妻子，2人在屋外發生爭執，林男一氣之下竟舉槍自戕身亡，而該名林男就是本土天團玖壹壹成員春風的「結拜二哥」。今(27日)林男家屬於台中市立殯儀館舉辦告別式，現場約50名警力維持治安，春風上午8時也現身送二哥最後一程，並以「誼兄弟」身分參加家祭。

結拜二哥明公祭　春風本名列訃聞

結拜二哥明公祭　春風本名列訃聞

獨／春風二哥明出殯！200座米塔風光送行

獨／春風二哥明出殯！200座米塔風光送行

曾通報家暴！女還沒聲請保護令　4天後遭夫砍死

曾通報家暴！女還沒聲請保護令　4天後遭夫砍死

嘉義一家4口3死1重傷！鄰曝「妻1舉動」引殺機

嘉義一家4口3死1重傷！鄰曝「妻1舉動」引殺機

關鍵字：

春風二哥自戕誼兄弟告別式

讀者迴響

熱門新聞

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

即／竹北驚見天坑！　特斯拉Model Y「整輛進洞」

女警穿學生服釣色狼！竟遭壓制噴滿身

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

納豆哭了！悲吐「不娶依依最大原因」：我有資格嗎

快訊／6遊客狂毆澎湖人　今早返台畫面曝

NanaQ突PO「婚紗照」對象曝光！

遭爆「挺孕肚登山骨折」！　7寶媽網紅再帶8月肚開爬

23歲女遭性侵失聯　3天後成冰冷浮屍

暖夫護送妻下山　竟猝死在登山口

澎湖男最新傷勢曝！肺出血腦震盪

連假變天！　降9℃雨區擴大

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

嫁入第一家庭添第一筆前科　黃睿靚緩刑主因「兒媳難抗婆婆要求」

更多

最夯影音

更多
22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警
比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面