春風現身送二哥！閃身進告別式會場　以「誼兄弟」身分參與家祭

▲春風結拜二哥今舉行告別式。（圖／地方中心攝）

地方中心／台中報導

本月12日深夜一名41歲林姓男子前往南投找人在娘家的妻子，2人在屋外發生爭執，林男一氣之下竟舉槍自戕身亡，而該名林男就是本土天團玖壹壹成員春風的「結拜二哥」。今(27日)林男家屬於台中市立殯儀館舉辦告別式，現場約50名警力維持治安，春風上午8時也現身送二哥最後一程，並以「誼兄弟」身分參加家祭。

據了解，林男在台中從事餐飲業，12日晚間10時許到南投草屯妻子的娘家，叫出妻子到屋外，2人爭執不到5分鐘，林男便掏出改造手槍自轟1槍，警方獲報趕赴現場，救護車先是送林男到佑民醫院搶救，後來又轉送台中榮總，13日凌晨1時許宣告不治。

「玖壹壹」春風在IG發出黑白合照，沉痛悼念：「以前都是你在照顧我，現在我能幫你照顧你兒女的。來世見了，二哥。」據悉，文中的二哥就是他的「結拜兄弟」林男，在世時相當照顧春風，而事發時正逢玖壹壹小巨蛋演唱會前夕，春風仍特意挑出空檔，南下前往捻香。

今(27日)林男家屬於台中市立殯儀館懷恩廳舉辦告別式，上午8時春風也現身，隨後低調快步閃身走進告別式會場，以「誼兄弟」身分(指與逝者結拜之人)參加家祭，預計稍後8時50分進行公祭。

▼玖壹壹成員春風與結拜二哥林男（右）合照。（圖／資料照）