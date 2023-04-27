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快訊／蔣公銅像遭槍擊！獨派團體持漆彈槍闖入　「讓台灣丟臉到世界」

▲▼獨派團體用漆彈打蔣公銅像。（圖／台灣國提供）

▲獨派團體用漆彈打蔣公銅像。（圖／台灣國提供，下同）

記者杜冠霖／台北報導

獨派團體台灣國27日啟動「槍擊蔣介石銅像」行動，團體成員用漆彈攻擊中正紀念堂蔣公銅像，後遭到現場憲兵及便衣警察壓制。台灣國指出，以不具殺傷力的漆彈，象徵蔣軍當年對台灣人及部分所謂的外省人的無差別屠殺，此行動希望可以催促蔡政府儘速將最具代表性的中正廟銅像移除，除落實轉型正義的法律規定外，也避免台灣人的臉丟到全世界。

台灣國表示，昨日澳洲ABC電視台來「台灣國」採訪有關轉型正義的議題，對於蔣介石的銅像遲遲未能拆除充滿疑惑，該媒體同時提及轉型正義的落實與明年大選，以及台灣與中華民國的關聯性，足見，包含轉型正義在內的台灣議題已經成為國際關注的焦點。

台灣國直言，台灣自詡為自由、民主、人權、法治的現代文明國家，卻容許世紀屠夫的蔣介石銅像安坐在首都的精華地帶數十載，就像是極權中國到處矗立著毛澤東肖像一樣荒謬，做為一個愛台灣的本土社團，「台灣國」對於這樣的採訪感到羞愧，也為台灣的形象感到憂心。

台灣國批評，退輔會副主委李文忠竟說出「蔣銅像的存在可預防老榮民失智」，這種對受害者及家屬極度冷血的態度令人唾棄。

台灣國指出，要特別藉「槍擊蔣介石銅像」行動，以不具殺傷力的漆彈象徵蔣軍當年對台灣人及部分所謂的外省人的無差別屠殺，此行動希望可以催促蔡政府儘速將最具代表性的中正廟銅像移除，除落實轉型正義的法律規定外，也避免台灣人的臉丟到全世界，這也是台灣國第7度至中正紀念堂要求移除蔣介石銅像。

▲▼獨派團體用漆彈打蔣公銅像。（圖／台灣國提供）

▲▼獨派團體用漆彈打蔣公銅像。（圖／台灣國提供）

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