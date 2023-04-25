美前國安顧問波頓月底訪台　4／29公開演講

▲波頓訪台期間將參與本土社團舉辦的論壇活動。（圖／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

美國知名對中鷹派、前總統川普的國安顧問、競選共和黨下屆總統提名人的波頓（John Bolton），規劃4月底訪問台灣，可望成為首位訪台的2024年美國總統參選人。值得注意的是，波頓將出席4月29日「第十二屆海內外台灣國是會議」，以「台灣長治久安之計（Maintaining Long-Term Peace and Security for Taiwan）」為題發表演說。

波頓長期主張美國需對中國採取強硬立場，並承認台灣為主權國家，他早自2000年就發表言論稱，應承認台灣為獨立國家，對台灣給予全面承認，此外，近年他也提出，建議美國軍艦艇停靠高雄港，並投入更多美軍，訓練、協助台灣軍隊。

本土社團台灣國家聯盟每年舉辦「海內外台灣國是會議」，今年的會議主軸定為「強化民主韌性，捍衛本土政權」，根據「第十二屆海內外台灣國是會議」議程，該場活動將於4月29日在張榮發基金會國際會議中心登場，波頓當天上午將以「台灣長治久安之計（Maintaining Long-Term Peace and Security for Taiwan）」為題，發表主題演講。該場次的主持人為世界台灣人大會召集人程韻如。

此外，長期關注台美議題的台灣人公共事務協會（FAPA）將於5月1日晚間於喜來登飯店舉行40周年晚宴，根據活動資訊，包括總統蔡英文、副總統賴清德、波頓、聯電前董事長曹興誠都將出席，見證FAPA40年來倡議的成果。