高雄正妹深夜騎車遭尾隨！夜尻俠等紅燈「脫褲色色」害她嚇壞

▲高雄變態男尾隨正妹騎士，等紅燈時遛鳥自慰嚇壞對方。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

高雄市一名正妹小花（化名）2022年某天凌晨騎車行經仁武區一帶，竟然遭到趙姓男子尾隨，對方還掏出生殖器自慰，嚇得她立刻轉身逃跑。沒想到時隔2天小花又遇到對方，再度慘遭尾隨，嚇得跑進派出所報案。趙男事後坦承犯行，被依照跟蹤騷擾罪判刑6個月，全案仍可上訴。

根據判決書內容，趙姓男子2022年7月11日凌晨騎車行經仁武區一帶，發現小花獨自騎機車上路，為了尋求刺激，於是開始跟蹤對方，甚至還趁紅燈跑到小花旁邊，接著又掏出生殖器自慰，嚇得小花立刻迴轉、跑去附近的超商躲避。

趙男見小花躲進超商只好作罷，沒想到時隔2天後，又在三民區一帶遇到對方，於是又開始跟蹤，一路尾隨到博愛三路，小花最後迫於無奈，只能躲進派出所報案。趙男被警方逮捕，對於自己犯下的事件也沒有多加辯解，訊後被檢方依照跟蹤騷擾罪起訴。

▼小花騎車遭到尾隨，趙男甚至趁著等紅燈脫下褲子自慰。（示意圖／123RF）



檢方同時還發現，趙男2021年就曾因性騷擾防治法的案件被判刑，2022年4月才繳完易科罰金，同年6月又在前鎮區尾隨一名女子、伸手襲胸逃逸，如今又犯下跟蹤騷擾罪刑，可見毫無反省、自我控制能力，對刑罰反應力也十分薄弱，因此希望法官加重量刑。

橋頭地院審理後認為，趙男與小花素不相識，為了滿足私慾，竟實施跟蹤騷擾行為，甚至還在公眾場所任意裸露下體，造成小花心理不適、日常生活受到影響，且偵查中還否認部分犯行，直到審判時才全部坦承，至今也沒有與小花調解、犯後賠償，因此依照跟蹤騷擾罪累犯，判處6個月有期徒刑，全案仍可上訴。