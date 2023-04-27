陸旅美貓熊「丫丫」已上飛機　27日下午將抵達上海

▲丫丫將於27日下午抵達上海。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸租借給美國孟菲斯動物園（Memphis Zoo）的貓熊「丫丫」已於27日凌晨1點多搭上返回大陸的班機，預計下午5點多抵達上海。大陸網友先前曾質疑園方虐待丫丫，在網路上連署要求接回丫丫，但大陸官方派專家赴美國進行檢查後，認為丫丫除皮膚病導致的毛髮脫落外，身體沒有太大的狀況。

丫丫出生於2000年8月，並於2003年4月租借給美國田納西州的孟菲斯動物園，協議2013年到期之後，雙方又續了10年的約。2022年12月雙方確定不再續約，孟非斯動物園宣布租借期將於2023年4月到期，並將丫丫歸還陸方。

丫丫搭乘的FX9759航班已經在27日凌晨1點從孟菲斯起飛，飛行時長約16個小時，預計27日下午5點多抵達上海。專家透露，丫丫將先在上海進行隔離檢疫，一般來說時間是30天。

丫丫離開動物園時，孟菲斯動物園的工作人員相當不捨，許多人都在門口哽咽相送。孟菲斯動物園也在推特上發文表示，「20年來，丫丫已經成為了我們的家人，孟菲斯動物園的工作人員、當地社區都會非常想念她。祝她在新家一切順利。」

另外，由於丫丫罹患皮膚病，毛髮大量脫落，看起來較為消瘦，先前有不少大陸網友都質疑孟菲斯動物園虐待丫丫。大陸官方還為此派專家赴美檢查，認為丫丫除皮膚病導致的毛髮脫落外，食慾良好，糞便性狀正常，體重穩定。

大陸外交部發言人毛寧也於26日表示，孟菲斯動物園具有較為完備的貓熊管理體系和操作規程，貓熊旅居孟菲斯動物園期間得到了園方良好的照顧，深受美國人民喜愛。

毛寧還強調，貓熊保護合作研究促進了貓熊保護、公眾教育和人文交流，中方願繼續同包括美方在內的其他各合作夥伴一道，為瀕危物種保護作出貢獻。

▼網友質疑丫丫受虐，要求接回丫丫。（圖／翻攝微博）

