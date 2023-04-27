顏寬恒貪污被起訴　顏清標遶境途中護兒：盼媽祖保佑給他信心

▲顏清標對兒子顏寬恒被起訴表示，盼媽祖保佑讓兒子有更大信心。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

前立委顏寬恒昨天因為貪污等三罪，遭台中地檢署起訴，顏寬恒事後發表聲明強調無罪，而正在大甲媽遶境的顏清標，今早隨隊伍到抵達彰化明道大學，被問到兒子的官司時，表示「我們大家都愛媽祖，希望媽祖保佑，讓顏寬恒有更大的信心」。

事實上不僅顏寬恒，其妻子陳麗凌今天也被依偽造文書罪起訴，至於其弟顏仁賢，也因南屯817招待所涉嫌竊佔公有地，被依竊佔罪起訴。此外，檢方也查出，顏寬恒在擔任立委任期，以每月薪水4萬元聘請營造公司負責人林進福為公費助理，但薪資卻為顏寬恒使用，顏將錢拿來購買瑪莎拉蒂以及守衛、傭人、水電雜支等開銷，金額高達108萬多元。

▲顏寬恒遶境中獲知起訴當天，和顏清標一同現身新天宮吃辦桌。（圖／民眾提供）

面對起訴，顏寬恒怒發聲明強調自己絕對沒有犯罪，一切都是政治凌駕司法，對他個人參選進行迫害。他在聲明中提到，從高額的交保金到今天的起訴，都是檢方為政治服務的結果，最後呼籲，自己無罪，會捍衛個人清白到底。

而顏清標今早隨媽祖遶境隊伍抵達明道大學，首度對兒子顏寬恒官司發聲，表示「我們大家都愛媽祖，希望媽祖保佑，讓顏寬恒有更大的信心，讓鄉親也看到他是真真正正在做事情」，但仍以正在遶境為由，不願對官司多表示意見。