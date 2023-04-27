　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中壢男衝八德匯百萬給詐團投資　警嘆：人牽不走、鬼牽跟著走

▲男子欲滙款至警示帳戶，行員察覺異狀連忙勸阻。（圖／八德警分局提供）

▲賴姓男子欲滙款至警示帳戶，行員察覺異狀連忙勸阻。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市中壢區44歲賴姓男子跨區到八德區的銀行，滙款100萬元至詐騙集團帳戶，代為操盤股票可以「穏賺不賠」，警方據報趕往勸阻，並說明此為假投資詐騙話術和手法，在提供被騙案例後成功阻詐，當詢問賴男為會跨區滙款時，他說在中瓑滙款被阻擋所以才來八德滙款，讓警方感嘆俗稱「人牽不走、鬼牽跟著走」。

▲▼經通知警方到場，並舉被騙案例說明讓賴男打消滙款念頭。（圖／八德警分局提供）

▲▼經通知警方到場，並舉被騙案例說明讓賴男打消滙款念頭。（圖／八德警分局提供）

▲▼經通知警方到場，並舉被騙案例說明讓賴男打消滙款念頭。（圖／八德警分局提供）

八德分局四維派出所警員林夢庭、陳和盛於25日12時許接獲銀行行員通報，疑似有民眾遭詐騙案件，立即趕往處理。員警到現場一位住中壢區賴姓男子表示，經前女友介紹一個投資臺股的LINE客服，向其稱已幫很多人操作投資賺錢，將資金交給他操盤投資可穩賺不賠，賴男聽信後就先轉帳新臺幣120萬元投資，剛開始時有獲利33萬，所以在對方誘騙下要再注入資金100萬元。

詐團並教賴男匯款時如遇警方、行員詢問以付貨款為匯款理由騙警方跟行員，賴男便依其指示至銀行匯款，銀行行員發覺有異通報警方，經警方詢問賴男才說是要投資，查證該帳戶發現已遭通報4次紀錄，再查看雙方對話紀錄，警方與行員便苦勸此為常見之假投資詐騙話術及手法並提供被騙案例後，遂打消匯款念頭，詢問賴男為何住中壢會到八德匯款，賴男稱在中壢匯款被阻擋，所以才來八德匯款，讓人感嘆俗稱「人牽不走、鬼牽跟著走」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／6遊客「狂毆澎湖人」返台登機畫面曝！　警護送到機場
NanaQ無預警PO「婚紗照」！對象曝光：此生遇過最帥
新北23歲女「陳屍淡水河畔」　警頭七逮捕性侵犯
賀軍翔突換全黑圖！　好友車禍亡崩潰「天哪為什麼」
飛日本「不用疫苗證明」擬提前！　達人曝原因
這地方發錢了！　3.8萬人可領2200元
獨／華夏董事會通過台科大整併！　最快5月底停招
言承旭柴智屏「22年前鬧翻」內幕！　節目崩潰暴走嗆：吸血鬼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台積電技術員賺多少　判決曝「實際收入是月薪1.6倍」

快訊／6遊客「狂毆澎湖人」一早返台！警護送到機場　登機畫面曝

醉男超商咆哮毆打店員！警察來了繼續罵...被揪出是通緝犯

吃人陷阱！街頭水溝蓋突斷裂　女瞬間往下墜...雙腿險受傷

報案隔日就失聯！新北23歲女「陳屍淡水河畔」　警頭七逮捕性侵犯

拍賣會來了！宜蘭透天法式莊園別墅「4層樓+雙車位」　底價曝光

台9線奪命車禍！小MARCH左轉猛撞休旅「車頭全爛」　他送醫搶救亡

遇警攔查！他竟撇下女友狂奔「搏命跳河」　救起全身只剩內褲

中壢男衝八德匯百萬給詐團投資　警嘆：人牽不走、鬼牽跟著走

彰化這地方發錢了！3.8萬人可領2200元　最快6月底就入帳

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

虎斑狗試用哥自製烘毛箱　無奈臉→舒服傻笑打哈欠

小S參加「女兒畢典」怕被擋住　大喊：媽媽在這...她超尷尬XD

送貨員撞飛餐廳玻璃門　店內老闆：以為搶劫！

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

台積電技術員賺多少　判決曝「實際收入是月薪1.6倍」

快訊／6遊客「狂毆澎湖人」一早返台！警護送到機場　登機畫面曝

醉男超商咆哮毆打店員！警察來了繼續罵...被揪出是通緝犯

吃人陷阱！街頭水溝蓋突斷裂　女瞬間往下墜...雙腿險受傷

報案隔日就失聯！新北23歲女「陳屍淡水河畔」　警頭七逮捕性侵犯

拍賣會來了！宜蘭透天法式莊園別墅「4層樓+雙車位」　底價曝光

台9線奪命車禍！小MARCH左轉猛撞休旅「車頭全爛」　他送醫搶救亡

遇警攔查！他竟撇下女友狂奔「搏命跳河」　救起全身只剩內褲

中壢男衝八德匯百萬給詐團投資　警嘆：人牽不走、鬼牽跟著走

彰化這地方發錢了！3.8萬人可領2200元　最快6月底就入帳

陳玉珍親揭不挺侯原因　侯友宜喊話：放下衝突對立同心齊力

再保拖延防疫險賠款331億　金管會：對道德風險有疑慮

跌倒骨折申請國賠1000萬！老公竟要她「多摔幾次」：就可環遊世界

內政部：國防部是協助訓練種子教官　不是讓保二總隊全部變軍人

天文界首例！同時拍到黑洞吸積流與強大噴流　中研院成果登《自然》

出庭淚控川普「更衣室硬上」　79歲女作家還原現場：遭壓牆上性侵

7-11新品飯糰一次惹怒「新竹人＋南韓人」？網曝真實口感：超驚豔

40K扛房貸！她慘變月光族「父母那輩好厲害」　年輕人喊慚愧

高雄送貨到屏東　小貨車拋錨卡路口…東港警即刻救援助移車

海灘驚現「無頭鱷魚屍」！專家揭真凶「非大白鯊」：應是人類

6千萬豪宅「瞬間解體」　才買1年多直滑落懸崖

社會熱門新聞

23歲女遭性侵失聯　3天後成冰冷浮屍

嫁入第一家庭添第一筆前科　黃睿靚緩刑主因「兒媳難抗婆婆要求」

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

「宜中三劍客」王男桂車禍亡！粉絲感嘆道別

即／彰化暗夜惡火吞工廠！大批消防搶救

澎湖6遊客圍毆在地人！民宿拒收趕走

婦租房賣淫！65歲女房東爆：接客的是我

即／堅持微創手術害命　婦科名醫被訴過失致死

機智警找到愛瘋失主　一排留言卻歪樓

快訊／遊客圍毆澎湖在地人　檢裁定3嫌6萬交保

新化老街科技執法斷生路　「無差別開罰」害變空城

「牛魔王」撞樹真相曝！車主送保養竟被偷開釀1死1傷

觀光客把澎湖人壓在地上打　縣長說話了

詐108萬助理費　顏寬恒拿來買瑪莎拉蒂

更多熱門

相關新聞

「猜猜我是誰」婦信了！詐團要她匯35萬

「猜猜我是誰」婦信了！詐團要她匯35萬

桃園市75歲張姓婦人接獲假姪女來電，對方在電話中急喊著要向姑姑借錢救命，由於語氣及節奏一開始就打動了張女的心情，張姓婦人就這樣陷入慌亂的情緒中，趕往了農會準備要將35萬元匯給對方，幸經機警行員發現有異，暗中通知警方聯手勸阻，終於讓衝動的張婦冷靜下來，保住賴以維生的微薄積蓄。

假旅行社「解分期」詐騙！退休男百萬泡湯

假旅行社「解分期」詐騙！退休男百萬泡湯

網傳靜宜女大生已買回台機票　中警回應了

網傳靜宜女大生已買回台機票　中警回應了

獨／靜宜女大生赴緬甸前向詐團借6萬

獨／靜宜女大生赴緬甸前向詐團借6萬

新社公墓驚見男屍！檢對涉案16嫌提起公訴

新社公墓驚見男屍！檢對涉案16嫌提起公訴

關鍵字：

跨區滙款詐團代操股票

讀者迴響

熱門新聞

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

女警穿學生服釣色狼！竟遭壓制噴滿身

遭爆「挺孕肚登山骨折」！　7寶媽網紅再帶8月肚開爬

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

23歲女遭性侵失聯　3天後成冰冷浮屍

連假變天！　降9℃雨區擴大

嫁入第一家庭添第一筆前科　黃睿靚緩刑主因「兒媳難抗婆婆要求」

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

「宜中三劍客」王男桂車禍亡！粉絲感嘆道別

即／彰化暗夜惡火吞工廠！大批消防搶救

前SBL射手王男桂　驚傳車禍離世

宋少卿被拍摟熟女回家！深夜認了「已離婚」

澎湖6遊客圍毆在地人！民宿拒收趕走

婦租房賣淫！65歲女房東爆：接客的是我

更多

最夯影音

更多
22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警
比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面