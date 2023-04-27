中壢男衝八德匯百萬給詐團投資　警嘆：人牽不走、鬼牽跟著走

▲賴姓男子欲滙款至警示帳戶，行員察覺異狀連忙勸阻。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市中壢區44歲賴姓男子跨區到八德區的銀行，滙款100萬元至詐騙集團帳戶，代為操盤股票可以「穏賺不賠」，警方據報趕往勸阻，並說明此為假投資詐騙話術和手法，在提供被騙案例後成功阻詐，當詢問賴男為會跨區滙款時，他說在中瓑滙款被阻擋所以才來八德滙款，讓警方感嘆俗稱「人牽不走、鬼牽跟著走」。

▲▼經通知警方到場，並舉被騙案例說明讓賴男打消滙款念頭。（圖／八德警分局提供）

八德分局四維派出所警員林夢庭、陳和盛於25日12時許接獲銀行行員通報，疑似有民眾遭詐騙案件，立即趕往處理。員警到現場一位住中壢區賴姓男子表示，經前女友介紹一個投資臺股的LINE客服，向其稱已幫很多人操作投資賺錢，將資金交給他操盤投資可穩賺不賠，賴男聽信後就先轉帳新臺幣120萬元投資，剛開始時有獲利33萬，所以在對方誘騙下要再注入資金100萬元。

詐團並教賴男匯款時如遇警方、行員詢問以付貨款為匯款理由騙警方跟行員，賴男便依其指示至銀行匯款，銀行行員發覺有異通報警方，經警方詢問賴男才說是要投資，查證該帳戶發現已遭通報4次紀錄，再查看雙方對話紀錄，警方與行員便苦勸此為常見之假投資詐騙話術及手法並提供被騙案例後，遂打消匯款念頭，詢問賴男為何住中壢會到八德匯款，賴男稱在中壢匯款被阻擋，所以才來八德匯款，讓人感嘆俗稱「人牽不走、鬼牽跟著走」。