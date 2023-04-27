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大陸 大陸焦點 特派現場

人妻開車上路一半「車輪脫落」釀禍！竟是丈夫偷偷轉鬆螺絲

▲▼車禍。（圖／CFP）

▲羅姓人妻上路出車禍，竟是丈夫轉鬆車輪的螺絲。（示意圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

浙江省寧波市一名羅姓女子日前開車上路時發生意外，左前輪莫名其妙脫落，導致出了車禍，警方調查後才發現，竟是劉姓丈夫搞的鬼，理由僅是懷疑妻子出軌。事後劉男被依照破壞交通工具罪，判處3年有期徒刑、緩刑4年。

綜合陸媒報導，劉男與羅女結婚多年，2022年1月因為相處不和睦，因此時常吵著離婚，劉男懷疑妻子出軌，於是偷偷跟蹤，還在車上安裝了GPS定位器。

不過，每次想抓到證據，卻遲遲沒有任何發現，於是劉男萌生了「不如讓妻子無法開車出去」的想法，向附近的汽車修理廠借來扳手，將輪胎的螺絲轉鬆，希望妻子能因為聽到異音而放棄出門。

▲▼女子開車上路「車輪脫落」，竟是丈夫動手轉鬆螺絲。（圖／翻攝微博）

▲羅女上路後感覺到異常，沒想到過一陣子輪胎直接脫落，導致出了車禍。（圖／翻攝微博）

羅女完全沒注意到車子的異常，幾天後仍舊開車上路，沒想到行駛到一半時車體下沉、左前輪隨之滾出，當場出了車禍，嚇得她報警處理。

交警到場調查後發現，車輛不僅左前輪被動了手腳，左後輪的螺絲一樣被轉鬆，於是展開調查，最後發現劉男涉有重嫌，於是將人送辦。

由於檢警調查的證據相當完備，除了監視器畫面以外，證人、證言等物也相當齊全，劉男當庭認罪，同時懺悔自己的行為。法院審理後，則依照破壞交通工具罪，判他3年有期徒刑、緩刑4年。

 

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