「宜中三劍客」王男桂車禍亡！現場情況曝　粉絲感嘆道別：R.I.P.

▲「宜中三劍客」王男桂車禍亡。（圖／翻攝王男桂臉書）



記者陳凱力、鄒鎮宇／新竹報導

號稱「宜中三劍客」的王男桂曾在SBL聯賽多隊效力，更於第10季SBL明星賽拿下三分球大賽冠軍，卻於26日發生車禍，不幸死亡，享年39歲。消息曝光後，許多粉絲紛紛留言默哀，「感謝你對台灣籃球的貢獻」。

回顧案情，一名48歲黃姓男子駕駛聯結車26日凌晨1時25分行經國道1號南向106.4公里處時，疑似未注意前車狀況，追撞外車道的自小貨車，並下車查看情況，第一時間未在車後方擺放三角錐。

▲▼車禍現場照。（圖／記者陳凱力翻攝）



由於該路段沒有路燈，視線非常昏暗，第一起車禍發生不到5分鐘後，王男桂駕駛的車輛直接撞上聯結車，導致車頭全毀，整輛車飛到內線車道，王男桂送醫不治。

王男桂的死訊傳出後，網友紛紛在PTT發文默哀，「R.I.P.感謝你對台灣籃球的貢獻」、「真的一堆撞車後就跑下來打電話，聊天的，故障標示都不擺」、「唉…，一路好走」、「唉 看到新聞難過QQ」、「以前台銀真的很準」、「蛤！？我還有跟他在公園打過球欸」、「怎麼會這樣，難以接受」。

▼粉絲聽到消息後難過又不捨。（圖／翻攝PTT）



▼王男桂。（圖／翻攝王男桂臉書）

