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搶吃1元大薯、雞塊！「14家速食+手搖店」連假優惠包　飲料買1送1

▲▼麥當勞玉兔迎春優惠券。（圖／業者提供）

▲「速食店+手搖飲」連假最新優惠懶人包。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

228連假揪團吃爆！《ETtoday新聞雲》幫整理了14家速食店+手搖飲最新「限時超殺優惠」，不僅有1元大薯、雞塊、地瓜條，以及漢堡、地瓜球免費送等好康，加碼再搶喝芋圓紅豆奶茶、烏龍拿鐵買1送1，通通別放過。

▲▼麥當勞玉兔迎春優惠券。（圖／業者提供）

▲麥當勞玉兔迎春優惠券爽吃到3月14日。

★速食優惠

●麥當勞
麥當勞即日起至3月14日祭出限時超殺「玉兔迎春優惠券」，一共有9大系列網羅47種超殺優惠組合，其中，必搶4塊麥克雞塊、大薯、冰炫風「加1元多吃1件」，以及可樂、蜂蜜奶茶、經典那堤等品項「買1送1」，加碼還推「買咖啡免費送」超殺好康，包括小薯、蛋捲冰淇淋直接免費吃。

除外還有「超爽大餐」、「雙人共享餐」、「滿福雙人早餐」、「大麥克雙享餐」、「歡樂送訂餐限定」及「早餐套餐免費升級咖啡」等限定優惠，整張券激省超過2869元。

另至3月14日歡樂送也有「5大品項加1元多1件」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「1FOR1」，即可享有「4塊麥克雞塊」、「OREO冰炫風」、「雙倍OREO冰炫風」、「金黃地瓜條」或「經典美式（冰／熱）」任選「同品項加1元多1件」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。

▲▼肯德基228連假優惠！連續5天祭出6塊咔啦脆雞桶+6顆蛋撻下殺55折，還有套餐42折起。（圖／業者提供）

▲▼肯德基最新優惠。

▲▼肯德基推出「青花椒系列」優惠。（圖／業者提供）

●肯德基
肯德基即日起至2月28日祭出「6大指定組合最低42折吃」優惠，像是有339元超值桶（優惠碼40495），內含咔啦脆雞x6+香濃原味蛋撻x6+瓶裝可樂x1，較原價可是直接下殺55折，除外還有多款優惠套餐，如雙色轉轉QQ球x1+原味蛋撻x2+小杯無糖茉莉綠茶x1（優惠碼40426），優惠價只要71元，直接打出42折優惠，比買1送1更便宜。

另至3月13日還有超人氣「青花椒系列」最低下殺67折起優惠，包括青花椒漢堡餐（優惠碼40435），內含花椒咔啦雞腿堡x1+上校雞塊x3+小杯百事可樂x1，特價135元；以及青花椒炸雞桶餐（40452），內含咔啦脆雞x3+原味蛋撻x3+小杯百事可樂x3+青花椒香麻脆雞x3，特價445元，現省206元。

加碼於預訂快取祭出「加1元多1件」優惠，期間只要使用「預訂快取」訂購XL餐或多人歡聚餐（桶餐）再加1元，即可多吃「蛋撻1顆」或「咔啦脆雞1塊」。

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王連4天免費送堡。

●漢堡王
漢堡王即日起至2月28日祭出「5吋原味華堡免費送」超殺優惠，期間只要於門市消費滿399元就送「原味華堡1顆」，提醒每筆訂單限送1個原味華堡，科技廠店、航廈機場、兒童樂園店則不適用此優惠。

另，至3月27日還有最新「霸王省優惠券」等吃，一共有5大系列共38種好康，其中，必搶超殺「買1送1」，除了有中杯可樂、辣薯球、4塊雞塊買1送1外，還有5款漢堡也能爽吃買1送1，包括脆洋蔥牛肉堡、花生培根牛肉堡、起司醬洋蔥圈牛肉堡、起司雙豬培根堡及小怪獸香豬脆雞堡。

加碼吃個人超省餐百元起，其中，只要100元就能爽吃華鱈魚堡+4塊雞塊及小杯可樂，多加9元則能吃到花生培根牛肉堡+4塊雞塊及小杯可樂，還有荒野小怪獸起司牛脆雞堡+中杯可樂等2種組合，通通划算爆表，除外還有「超值選」，最低用49元就能吃到漢堡1顆，以及「雙人激省餐」、「限店供應」等優惠，提醒此優惠不適用於航站一、航站二、兒童樂園、竹科台積P1、南科台積及台中美光等門市。

▲▼繼光香香雞。（圖／業者提供）

▲繼光香香雞祭出點心3選1免費送。

●繼光香香雞
繼光香香雞即日起至2月28日祭出「點心3選1免費送」優惠活動，期間凡為會員並購買經典1或2號餐，即可享有「免費點心3選1），贈送品項包括青花椰蘿蔔糕、田字薯餅、甜心地瓜球，提醒贈送點心為電子兌換券1張，並於3月1日起至3月31日提供兌換，各門市數量有限、送完為止，台中三井、台南三井、LalaPort專櫃、西門店、環球板橋店則不提供兌換。

▲▼必勝客比薩。（圖／業者提供）

▲必勝客大比薩買1送3。

●必勝客
必勝客即日起至2月28日祭出「大比薩買1送3」活動，期間於指定門市單點大比薩送1個比薩（外帶送大比薩、外送送小比薩），還能多吃「旋風肉桂捲」及「1.25L可樂」；加碼於全門市、官網推「比薩外帶買大送大／外送買大送小」好康。

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里「大披薩+6塊炸雞」下殺73折吃。

●拿坡里
拿坡里即日起至2月28日祭出「大披薩+6塊炸雞」下殺73折吃，且披薩開放口味任選，炸雞則有原味、辣味以及原味烤雞共3種任選，趕緊衝吃；另至3月1日則還有「雞腿二重奏77折吃」優惠活動，內含4隻咔滋多肉的棒腿及4塊鮮嫩多汁的腿排，還有1瓶1.25L飲料。

▲▼摩斯漢堡祭出補班日優惠。（圖／摩斯漢堡提供）

▲▼摩斯漢堡最新優惠。

▲▼摩斯漢堡祭出補班日優惠。（圖／摩斯漢堡提供）

●摩斯漢堡
摩斯漢堡即日起至2月28日於全門市祭出「3大點心10元吃」優惠，只要購買椪糖雲朵拿鐵咖啡再加10元，即可享小薯、方塊薯餅、北海道可樂餅3選1；期間加碼還有買「大杯冰紅茶」或「摩斯咖啡」再加10元爽吃1份小包薯條，以及買「和風蕈菇厚牛堡」或「干貝XO海老珍珠堡」2大指定套餐就，就能以半價爽吃大包薯條1份。

除外還有最新「點心超值選」優惠活動，凡購買「A區點心」再搭配「B區飲料」可享69元優惠價，A區包括北海道可樂餅、方塊薯餅、小薯、乳酪卡士達米派，B區則有大杯冰紅茶、大杯冰綠茶、摩斯熱紅茶等，還能加價喝綜合莓果熱茶、拿鐵咖啡、卡布奇諾、摩斯咖啡等。

▲▼達美樂祭出外帶大披薩199元優惠、懂吃懂吃抽獎網路活動。（圖／業者提供）

▲達美樂外帶大披薩、中披薩半價吃。

●達美樂
達美樂即日起祭出「外帶大披薩、中披薩半價吃」，加碼還有外送限定「大披薩、中披薩買1送1」共2大超殺優惠。

▲▼康青龍。（圖／康青龍提供）

▲康青龍連假爽喝指定飲品買1送1。

★手搖優惠

●康青龍
康青龍即日起至2月28日祭出「指定飲品買1送1」優惠，凡買「芋圓相思鮮奶茶」1杯就送超人氣「碧玉茉莉綠茶」1杯，提醒須於APP「好康優惠」先領券 ，每人、每天可領2張，且即領隨用，領完就可衝門市秒開喝。

●春陽茶事
春陽茶事即日起至2月28日祭出「古意冬瓜檸檬」、「冬瓜檸檬粉條」爽喝「大杯第2杯7折」優惠，其飲品是選用台南東山冬瓜磚搭配屏東九如檸檬，再加進Q彈粉條，口感清爽好喝，且一次還滿足茶控及咀嚼控，期間只要加入官方LINE會員即享優惠。

●翰林茶館
翰林茶館今（25）日、明（26）日祭出「國宴珍奶第2杯半價喝」優惠，凡於全台翰林茶館／翰林茶棧購買國宴珍奶，即可享有第2杯半價好康，提醒因波霸新鮮直送，各店依當日配送數量、售完為止。

▲繼光香香雞xTplus茶加金鳳烏龍拿鐵。（圖／繼光香香雞提供）

▲Tplus茶加「金鳳烏龍拿鐵買1送1」限量喝。

●Tplus茶加
Tplus茶加即日起至2月28日祭出「大杯金鳳烏龍拿鐵買1送1」優惠，期間凡於門市出示會員身份即可享優惠，每店限量50組。

●TEA TOP第一味
TEA TOP即日起至2月28日前祭出限時買「轟蜜茶」或「轟蜜蕎麥」可享「第2杯半價喝」優惠，其中，轟蜜茶可更換茶底，包括108茶王、高山青、日月潭紅茶、洛神茶等任選，且能免費加「茶凍」，轟蜜蕎麥則可以免費加料粉粿。

●喫茶小舖
喫茶小舖即日起於全門市祭出「免費加料大小珍珠」活動，除部分加料飲品不得再加料之外，其餘飲品通通可以免費加珍珠，若喜歡大珍珠、小珍珠的混珠口感也沒問題。

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