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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盼到立院完成「蔣萬安沒達成的事」　王世堅：既生安，何生堅！

▲▼台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員李彥秀24日建議，倘若台北市長蔣萬安學前台北市長柯文哲可以多一點金句，就能分散媒體關注立委初選的焦點，但蔣萬安25日仍沒有金句，反提民進黨台北市議員王世堅若能留在議會，就會給大家更多金句。對此，王世堅25日笑稱，蔣萬安才是金句王，「既生安，何生堅」。

王世堅25日下午在台北市議會受訪，針對蔣萬安希望他留在議會，蔣才能有很多金句？王世堅聽聞問題時先是哈哈大笑，並且思考了幾秒後表示，蔣萬安曾說要讓嬰兒的啼哭聲成為台北交響樂，這才是金句， 「蔣萬安堪稱金句王，我真是⋯嘆為觀止，驚為天人！」

▲▼台北市長蔣萬安出席112年度台北市環保局模範職工表揚大會。（圖／記者陳家豪攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者陳家豪攝）

王世堅提及，講到金句的話，蔣萬安非常強，自己不敢跟對方比金句，「既生安，何生堅？金句王是蔣萬安啦！」蔣萬安講得特別有詩情畫意，包括曾說「台北的老舊只是外表，它依然有一顆年輕的心，渴望再次改變的機會」、「仔細觀察台北就會發現，很多在意的事情點滴流失著，就像一堵開始漏水的牆」。

王世堅指出，蔣萬安甚至引用過宋太宗的詞「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」批評前行政院長蘇貞昌，所以「金句王我不敢當，蔣萬安堪稱第一啦！蔣萬安是金句王」。

不過，王世堅也提醒蔣萬安，金句固然很重要，可以發人深省，但要治理好台北市，需要的不只是金句，還需要治理能力、協調力，「我倒是希望不分朝野，除了民間外，包括蔣萬安都能全力支持我進到立法院，處理與協調蔣萬安擔任立委時沒完成的任務、沒幫到台北市的事」。

王世堅舉例，包括社子島開發、大灣北段、北科大校地，以及大同區迪化污水廠、電纜地下化等問題，都是蔣萬安擔任立委時「有努力、沒達成」的事情，台北市應該要有認真、知道哪些事情得處理的立委，在立法院幫忙一起改變台北市。

王世堅強調，自己跟蔣萬安的金句改天切磋即可，但「希望蔣萬安除了感情支持我，他理智上也要幫助我，讓我能進到立院為台北市大家努力。」

媒體追問，雖然王世堅認為蔣萬安是「金句王」，但李彥秀反而認為蔣萬安金句不夠，才導致大家都在關注國民黨初選？王世堅直言「不可能啦！」自己剛剛信手捻來就好幾句，蔣萬安才真的是金句，而且還帶著詩情畫意，並引用古人名言，雖然用途在酸蘇貞昌有些苛刻，但可見蔣萬安也很博學，「確實，這我甘拜下風！」

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