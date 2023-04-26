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社會 社會焦點 保障人權

色姨丈幫國中外甥女「按摩消水腫」掀衣指侵　9年後挨告賠120萬

▲桃園市林姓男子去年4月間與認識未久的12歲少女在其住處偷嘗禁果，隔月再度發生性行為，事後遭婦幼隊查獲報請偵辦。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲高雄一名姨丈假藉幫外甥女按摩消水腫，竟指侵未成年的外甥女。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名少女在升高中的那年暑假，到姨丈家拜訪。不料姨丈假借幫她按摩消水腫，在客廳指侵、強吻她。少女因兩家常往來，隱忍9年才向警方報案。案經上訴到二審，審酌姨丈已認罪，也拿出120萬元和解，依成年人故意對少年犯乘機性交罪，處1年10月徒刑，緩刑5年。

判決指出，15歲的小鈴(化名)於2013年7、8月間拜訪姨丈住處，姨丈卻藉口幫她按摩消水腫，讓小鈴躺在客廳沙發上，用抱枕蓋住她的臉休息，而後姨丈認為小鈴已入睡，竟將手伸入小鈴內褲裡指侵得逞。

小鈴並未睡著，但因一時不知道如何反應，只好裝睡。不料姨丈看她沒反應，竟掀開她上衣親吻胸部和嘴唇，還想抱她起身。小鈴受到驚嚇，假裝剛被驚醒，問他「你要幹嘛」，並跑回房間鎖門，叫母親來接自己回家。

不過小鈴並未把這件事告訴家人，等她升上高中後，因高中在姨丈家附近，父母還讓她寄住在姨丈家。小鈴只好繼續和姨丈一家互動，直到後來兩家不再往來，小鈴才出現創傷後壓力症候群，並報警處理。

案經上訴到二審，法官審酌姨丈坦承犯行，且以120萬和小鈴達成和解，依成年人故意對少年犯乘機性交罪，處1年10月徒刑，緩刑5年，全案還可上訴。

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