快訊／高雄鐵棍隊出沒！里長當街被爆頭慘樣曝　警逮3人動機成謎

▲高雄里長遇襲，額頭、手臂被毆打成傷。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區今日（25日）上午發生一起暴力衝突，一名趙姓里長在服務處門口遭2名陌生歹徒持鐵棍毆打，造成前額、手臂爆血受傷。警方當場逮捕動手的吳姓男子，傍晚又查獲2名犯嫌。3人到案均稱「朋友與里長有糾紛」，是受託動手，但詳細案情仍得等關鍵人物被查緝到案才能釐清。

警方接獲報案，鳳山區鎮北街25日上午8點多有人滋事，立即派員馳援，結果到場發現鎮北街趙姓里長遭2名男子持鐵棍攻擊，立即與熱心民眾合力壓制其中一名吳姓歹徒，不料另一名黃姓嫌犯趁隙逃逸。

▲警方當場逮捕吳姓犯嫌。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，吳姓犯嫌在反抗過程中有擦挫傷，與趙姓里長雙雙送醫治療，皆無生命危險。事後，警方立即組成專案小組，全力追緝逃逸犯嫌。

經調閱監視器及運用科技偵查，警方於傍晚5點50分在鳳山區中崙二路逮到黃男，另於王生明路將接應的林姓男子拘提到案。初步了解，3人均供稱受朋友所託，才預謀毆打趙姓里長。

警方表示，趙姓里長不排除與他人有財務糾紛，後續將再深入、徹底清查相關共犯及犯案動機。

▲▼當晚又逮捕2名嫌犯，並查獲作案鐵棍。（圖／記者許宥孺翻攝）