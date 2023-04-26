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快訊／本土猴痘再爆12例！新北最多　60歲阿伯也中鏢「最年長個案」

▲▼疾管署4/11疫情周報，疾管署發言人羅一鈞說明。（圖／疾管署提供）

▲疾管署發言人羅一鈞說明。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

猴痘疫情再爆！疾病管制署今（26）日公布國內上周增加12例本土猴痘個案，分布為11例北部、1例中部，其中新北市6例最多。個案都是本國籍男性，年齡介於20多歲到60多歲，其中60多歲個案是這波疫情中最年長個案。

疾病管制署公布國內新增12例猴痘(Mpox)本土病例，發病日介於3月16日至4月23日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱及皰疹等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於4月18日至4月25日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者25名，已進行衛教並自我健康監測21天。

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疾管署指出，我國自去(2022)年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診52例病例(43例本土、9例境外移入)，其中25例已康復，11例仍住院治療中、16例於居家自主健康管理中。

疾管署統計，截至4月25日共計完成15,724人Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種70人及暴露前預防(PrEP)接種15,654人；而符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種15,345人。另，第二階段疫苗接種意願登記之30,000個名額，已於4月24日上午登記額滿，預約掛號通知已全數寄出，故請民眾儘速至所提供的醫院網站連結，完成預約掛號，並依掛號時間前往醫院接種疫苗，保護自己與他人。

此外，考量提升群體免疫力及疫苗涵蓋率等因素，現階段PrEP接種對象仍先以「集中接種」，並以「皮內」注射方式接種1劑為原則；同時已緊急再增購2萬瓶疫苗(約合6萬人份)，以提供符合接種條件之民眾及可接種第2劑疫苗之PrEP接種對象，將再與各縣市衛生局研商，因地制宜安排較多元之接種服務方式。

疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大(如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處)等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

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