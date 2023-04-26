無氧爬8000公尺高山還能「全妝上陣」？　曾格爾公開解答了

▲曾格爾登山時看起來依舊亮麗。（圖／翻攝自instagram／gracetseng_0821）

記者朱祖儀／綜合報導

「登山女神」曾格爾近來遭控不倫陳姓富商，過去也多次被質疑爬假山，還有網友抨擊，「爬山還有力氣帶化妝品？」「有人登山會全妝上陣嗎？」等。對此她25日就在IG回應，公開在高山上還能維持美貌的秘密，也強調自己沒有用化妝來修飾。

先前曾格爾的登山紀錄被爆出造假，就有網友質疑，「登山會化妝嗎？不怕妝容花掉？」「爬8000公尺你還有力氣背化妝品哦？」「我還真的沒看過在聖母峰還可以化濃妝在爬山」、「攀K2還有時間體力化妝，厲害了」、「很早前就在PTT看到有人質疑她的紀錄。而且最主要是她還可以化妝美美的拍照，看不出是獨立攀爬，有人說是靠伙伴」等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲曾格爾回應化妝話題。（圖／翻攝自instagram／gracetseng_0821）

近來曾格爾在IG開放提問，也有人好奇「想請問登山的時候，需要化妝、卸妝會不會很麻煩？」對此，她回應其實自己登山時都沒有化妝，只有簡單擦防曬，如果想卸妝就用乳液或是凡士林卸掉即可，「睫、眉、唇都是用好好的～很方便」。

事實上，從曾格爾先前上傳的照片看到，她攀登時幾乎都有濃密的睫毛，遇上暴風雪時睫毛還會跟著結冰，可能平時就有嫁接睫毛的習慣。另外，她也曾大方分享素顏的真實照片，像是拿著聖母峰登頂證書的合照，可以看到沒有過度修飾的照片，她臉上偶爾會有些泛紅，但眉毛、睫毛和嘴唇等確實沒有相差太多。

▲▼曾格爾曾PO過素顏照。（圖／翻攝自instagram／gracetseng_0821）