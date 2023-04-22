廣告小妹1原因「不相信曾格爾」！嘆她錯在跨越界線：望回頭是岸

▲「登山女神」曾格爾自從爆出與已婚富商「約泡拉贊助」後形象重挫。（圖／翻攝曾格爾臉書粉專）

網搜小組／閔文昱報導

「登山女神」曾格爾遭爆不倫已婚陳姓富商，對於正宮岳啟儒爆料陳男對話內容「昨晚沒防護，記得買藥吃喔......在處理中」，她聲稱所謂的藥是「胃藥」，言論引發外界熱議。對此，網紅「廣告小妹」直言，「其他人信不信我無法預測，反正我是不信」，因為岳啟儒根本沒有理由要冤枉自己丈夫。

廣告小妹22日在臉書粉專表示，有許多網友敲碗她評論「胃藥事件」，但她反問「這事還需要我來講啥嗎？」岳啟儒身為一名富商太太，在公關業也有名氣，如果老公真的清白，她也沒有離婚打算，「為啥要冤枉他、將家務事攤在陽光底下被眾人圍觀？圖啥？」

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▲廣告小妹評論曾格爾事件。（圖／翻攝自Facebook／廣告小妹）



廣告小妹指出，外遇事件發展到一定程度不止是情感背叛，對元配造成更大損失的是經濟層面，用4個字概括就是「打家劫舍」，而外遇的男女各有各的情非得已，她雖同理、理解，但無法認同，「該離的離，該斷的斷。就當是為自己好，把多方關係處理妥當，一身輕；小三小王固然可惡，可是最該被指責的是外遇的那個人。」

另外，關於有不少人對於曾格爾爬山搞募捐感到反感，廣告小妹則認為，募捐是自由，只要募捐理由坦蕩不遮掩，沒啥不好，而曾格爾的動機不存在錯誤，只是錯在跨越了界線，「那條線不只是道德底線，也是對募捐行為的一種誤解。」最後她也向對方喊話，自己是抱著惋惜的心情寫下這篇文章，「望回頭是岸。」