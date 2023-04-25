「瓜地馬拉無條件支持台灣」　賈麥岱：支持捍衛國家主權及領土完整

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文25日以軍禮歡迎瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）。賈麥岱致詞時表示，瓜地馬拉支持台灣外交工作使命，積極的捍衛國家主權及領土完整、促進和平，以及中華民國台灣作為主權國家參與國際社會的訴求，他強調瓜地馬拉對台灣無條件的支持。

軍禮歡迎儀式上午在總統府前廣場舉行，依慣例鳴放21響禮砲、演奏兩國國歌及檢閱儀隊，蔡英文致詞時說，上一次賈麥岱訪問台灣是在2019年10月，當時賈麥岱從大選勝出還不到兩個月，就以總統當選人的身分來訪。這個月初，她訪問瓜地馬拉的時候，賈麥岱也表示，很期待來到台灣進行國是訪問。

▲總統蔡英文以軍禮迎接瓜地馬拉總統賈麥岱。（圖／總統府提供）



蔡英文指出，過去幾年來，賈麥岱大力支持台灣，增進瓜地馬拉和台灣的互動交流，在她訪問瓜地馬拉期間，也一起見證兩國合作的成果。她表示，賈麥岱這次來訪，除了將在立法院發表演說，也將參訪相關的產業。她祝福賈麥岱及訪賓行程圓滿順利，也期待透過這次訪問，兩國不僅持續深化邦誼，也能共同發掘更多的合作機會。

隨後，賈麥岱致詞時表示，幾週前蔡英文出訪瓜地馬拉，他今天能回訪，到台灣進行國是訪問，他感到非常榮幸。他說，台瓜兩國最高層級官式互訪，達成互惠互利的協議，充分象徵兩國友誼及合作關係成果豐碩，今年台瓜建立邦交將屆滿89年，雙邊元首互訪，更具象徵意義。

賈麥岱指出，台瓜自建交以來，雙邊政府與領導人皆以和平、博愛及致力國家繁榮、人民富足為治國基礎。即使面對諸多政經挑戰和複雜國際情勢，都能夠克服萬難，在尋求國家發展、為民謀福的道路上，持續前進。多年來，台瓜持續加強有利國家發展的交流與合作關係，相信未來仍會繼續團結一心、相互扶持。

賈麥岱表示，對兩國邦誼所代表的理念與價值深具信心，誠如蔡英文訪問瓜地馬拉時所提，台瓜兩國將秉持踏實、互惠、互利的原則，繼續推動外交關係。瓜地馬拉將繼續與中華民國台灣站在一起，作為最堅實的邦交國，並持續深化各領域合作，特別在醫療、衛生、經濟及基礎建設等方面。

賈麥岱說，作為台灣在國際社會理念相近的國家及民主夥伴，瓜地馬拉已經準備好與台灣攜手並進，朝國家發展繁榮的共同目標前進。他非常高興能再次訪問，要藉此機會重申兩國兄弟友邦之間的承諾。

他強調，瓜地馬拉同樣支持台灣外交工作使命，就是積極的捍衛國家主權及領土完整、促進和平，以及中華民國台灣作為主權國家參與國際社會的訴求。最後，賈麥岱重申瓜地馬拉對台灣無條件的支持，並祝福中華民國台灣國運昌隆、台灣萬歲。

▼總統蔡英文以軍禮迎接瓜地馬拉總統賈麥岱。（圖／總統府提供）

