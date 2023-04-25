超商「限量隨取卡」來了！集滿4字豪送電動機車　加碼抽愛馬仕包

▲7-11第6711店「千塘門市」座落桃園市觀音區草漯重劃區。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

慶祝超商第6711間門市開幕，超商推出一系列優惠，其中有「限量隨取卡」，除了可放大金額為1007元或1111元或6711元，若集滿4個字母，即可獲得限量電動機車1台，上網登錄抽獎序號，還有機會將愛馬仕包帶回家，趕快買來試試手氣。

7-11第6711店「千塘門市」位於桃園市觀音區草漯重劃區，為桃園航空城新興發展區，為慶祝新門市開幕，7-11推出超多優惠，4/28起至5/3止，OPEN POINT會員購買指定CITY/常溫/冷藏/泡麵/零食/糖果/健美/甜點/冰品/冷凍/啤酒/甜點/寵物食品，單筆結帳金額每滿222元立折22元、滿888元立折88元。

▲OPEN POINT會員購買指定CITY、常溫、冷藏、零食糖果等商品，單筆結帳金額每滿222元立折22元、滿888元立折88元。



即日起還開賣限量「OPEN! 18周年隨取卡」，每張售價1000元，限量15萬張，可刮中1007元或1111元或6711元，再享3大好禮，可立即中CITY優惠券或星巴克好友分享券；集滿「O、P、E、N」4個字母，回函可獲得限量OPEN!18周年紀念光陽電動機車1台；上網登錄序號，有機會將限量愛馬仕帶回家。

4/28起至5/3止，OPEN POINT會員至7-11門市與13大關係企業通路品牌，每一通路單筆結帳滿888元(含以上)，即可獲得1次抽獎機會；單筆結帳滿1776元，即獲得2次抽獎機會；抽獎獎品有「柏金包BIRKIN牛皮30CM-紅色」(市價91萬，共抽出1名)、「柏金包BIRKIN牛皮30CM-深綠」(市價82萬，共抽出1名)、「凱莉包KELLY牛皮32CM-橘紅」(市價78萬，共抽出1名)。

另外，OPEN POINT APP雲端開心卡限量販售「OPEN! 18周年開心卡」，每張售價1000元，加碼贈100點OPEN POINT，1點等同1元現金，限量發行5萬張。

▲萊爾富推出「哈根達斯指定雪糕買3送3」優惠。（圖／萊爾富提供）

萊爾富獨家推出哈根達斯優惠，即日起至4/28止，哈根達斯指定雪糕可享「買3送3」，品項包含香草焦糖脆杏仁雪糕、草莓雪糕、淇淋巧酥雪糕、巧克力脆杏仁雪糕、巧克力x草莓巧脆雪糕、抹茶杏仁粒雪糕共6款口味。

不僅如此，即日起至5/2前，哈根達斯迷你杯、雪糕全系列可享任選第2件6折，其他多款品牌冰品如杜老爺、小美等也可享任選2件8折、3件75折。