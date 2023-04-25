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日本控快看！限量「奶茶色行充、耳機」通通要收　超商獨家販售

▲▼7-11攜手SOU・SOU推出春夏限量周邊。（圖／7-11提供）

▲7-11攜手SOU・SOU推出春夏限量周邊。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

日本控快看過來！就有超商攜手日本京都文創品牌，推出春夏限定近10款限量周邊，從居家到出遊都能滿足，像是超療癒奶茶色行動電源、無線藍芽耳機等，還有實用的大浴巾、洗手露等通通都有，即日起至5/2止開放預購，部分實體門市可享2件8折、3件77折。

7-11跨界合作日本京都文創品牌SOU・SOU推出近10款限量周邊，其中，出遊絕對少不了3C用品，「25W PD快速充電組」有隱藏式折疊插頭，小體積方便攜帶；「行動電源」黑／白／奶茶3色外型可愛，可同時充3台設備；還有「無線藍牙耳機」，具通話降噪功能，可持續通話達5小時。

▲▼7-11攜手SOU・SOU推出春夏限量周邊。（圖／7-11提供）

▲行動電源體積小方便攜帶，有黑、奶茶、白色可選。

▲▼7-11攜手SOU・SOU推出春夏限量周邊。（圖／7-11提供）

▲奶茶色無線藍牙耳機（左）超可愛；「25W PD快速充電組」（右）有隱藏式折疊插頭。

生活用品則有「數字遊戲保溫杯」，彈跳式瓶蓋方便飲用；「十數大浴巾」米／藍2色設計，正反都有圖案，材質親膚柔軟；「數字遊戲抱枕」抱起來超舒服，枕套可拆洗；「數字遊戲可折疊收納後背包」可放筆電，雙邊側口袋，可固定於行李箱拉桿；「數字遊戲抗菌洗手露」與台鹽獨家開發，為純淨茉莉香。

▲▼全聯、大潤發集結變美好物、母親節好禮，祭出優惠。（圖／業者提供）

▲全聯推出「健康美麗節」、「全聯保健室」，祭出指定商品買1送1、第2件5折起優惠。（圖／全聯提供）

全聯實體門市自即日起至5/18止推出「健康美麗節」、「全聯保健室」活動，期間每周六日一持福利卡，購買保養/美妝/功能性保健食品，單筆每滿888元現折100元。而「PXGo!全聯線上購」也同步享線上優惠，單筆每滿888元贈1000福利點，預計此檔可帶動整體業績成長1成。

雖在後疫情時代下已恢復正常生活，但許多消費者早已養成注重自己美麗與健康方面，對此全聯也觀察到，有明星代言加持的商品特別受到矚目，像是蔡依林代言的Crest推出香氛鎖白牙膏新品，標榜擁有1億拋光粒子，去漬亮白，每天喝茶飲或咖啡也不怕，自即日起至5/4期間買1送1優惠，平均一條不到百元。

在「全聯保健室」檔期也特別與台灣骨鬆肌少關節防治學會(TBMJ)合作，於北、中、南8間門市舉辦免費骨質密度檢測活動，期盼民眾能更加瞭解自己的骨骼發展狀況 。

此外更與消費保健產品企業赫力昂Haleon於特定門市設立自我照護專區、同步啟動公益捐贈計畫，消費者只要在即日起至5/18期間至全聯門市購買善存、挺立、克補、舒酸定、牙周適、保麗淨等自我照護產品，赫力昂Haleon將於銷售產品中捐贈1%銷售金額給財團法人弘道老人福利基金會，讓民眾的自我照護行動除了針對自己、家人外，也能做愛心。

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