匯聚台灣青年軟實力　育秀盃創意獎競賽得獎隊伍出爐！





▲第20屆育秀盃創意獎競賽頒獎典禮合照。（圖／育秀基金會提供）

生活中心／台北報導

第20屆育秀盃創意獎4月24日決賽結果揭曉，晉級總決賽的58組團隊，逾200位參賽人員，並在南港聯華實業企業總部接受15位評審的評比，經評分後產生各獎項得主。三組金獎及首獎得主分別是「動態影像類」為健行科技大學資訊管理系作品「堅韌出爐」、「數位應用類」為樹德科技大學資訊工程系作品「傳感器中心」，以及「工業設計類」為臺北教育大學藝術與造型設計學系作品「海龜防護罩」。

頒獎典禮冠蓋雲集，包括數位發展部數位產業署署長呂正華、經濟部工業局副組長王麗珠、李國鼎科技發展基金會祕書長萬其超、孫運璿科技人文紀念館館長蔡怡君、循環台灣基金會執行長陳惠琳等產官學界貴賓蒞臨參與。

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呂正華署長表示，育秀教育基金會20年來持續投入資源，透過聯華神通集團的企業力量，創造年輕學子創意的舞台，更不吝提供豐厚的獎金及實習機會，為台灣這塊土地貢獻心力，培養創新沃土，這也是我們國家競爭力的根基。

育秀教育基金會董事長景虎士先生表示，育秀教育基金會由聯華神通集團創辦人苗育秀先生所創立，創立初衷就是希望結合科技、數位內容及教育，開啟學界與業界的對話，讓學生在學校建構的知識，能夠有實現的機會及價值。育秀教育基金會一直以來承襲著創辦人的願景及使命，二十年來與台灣數位科技、設計藝術、產業發展及趨勢現象的脈絡相互連結，共同成長，已成為指標性創意競賽。

本屆數位應用類320件、工業設計類393件及動態影像類108部作品參賽。評審普遍認為本屆參賽作品較過去成熟，完成度極高。動態影像類評審代表，松菇村人文事業股份有限公司導演張柏瑞表示，電影類參賽作品的創意表現滿分，整體來說都十分出色。張導演建議同學，動態影像除了創意之外，影像、配音、選角等細節，都需要互有搭配，才能有更完整和諧的呈現。

數位應用類評審代表，臺北市智慧城市專案辦公室主任李鎮宇指出，今年數位應用類領域多元，甚至有很多參賽作品已經取得專利或商品化，讓評審委員相當驚豔。他提醒，數位應用類除了技術之外，更重要的是應用是否具備創意與可用性，同時也建議業界應投入更多資源鼓勵新創產業。

工業設計類評審代表，實踐大學榮譽講座教授官政能表示，本屆的主題是「『育』見永續新未來」，因此評審的重點也放在作品是否具備未來性。他也強調，工業設計很複雜的領域，在設計過程中必須兼顧工學、美學及可行性，完成之後，還必須與外界溝通，讓作品簡單可理解，因此綜合起來就是一個相當大的挑戰。官教授強調，同學們的表現都非常傑出，他在評審過程中也學習了很多，希望參賽者不論得獎與否，都能讓創作的力量能繼續發酵，產生更多更好的作品。

由聯華神通集團育秀教育基金會舉辦的育秀盃創意獎，今年已經邁入第20屆，20年來為台灣培育超過3萬多位青年學子，提供了實踐創意及展現自我的舞台，備受資訊科技、工業設計及影像藝術等各界肯定。今年育秀盃創意獎關注ESG永續議題，以「『育』見永續新未來」為精神，因應聯合國永續發展目標(SDGs)，響應全球對於環境永續的意識和作為，因此今年的競賽特別鼓勵參賽團隊，探索數位應用、工業設計及動態影像與永續議題的交集，開啟創新設計及數位創作的各種可能，構築智慧科技、生態環境、永續發展生生不息的未來藍圖。

隨著第20屆育秀盃創意獎競賽圓滿落幕，育秀盃將持續與時俱進，以嶄新視野，激盪出前瞻革新的火花，讓世代青年的創作才華，能夠有充分施展的舞台，打造智慧科技、生態環境、永續發展生生不息的未來，看見下一代青年的無限可能。