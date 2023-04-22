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超商獨家！最新「抹茶麻糬冰淇淋」　Q彈麻糬加綿密紅豆泥超欠吃

▲▼7-11獨家開賣「井村屋抹茶麻糬冰淇淋」。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11獨家開賣「井村屋抹茶麻糬冰淇淋」，即日起至5/16止還能享任2件8折、5件75折。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

抹茶控快來吃新冰！就有超商獨家開賣「抹茶麻糬冰淇淋」，濃郁富有茶香的抹茶冰淇淋，裡面有滿滿的Q彈麻糬與綿密紅豆泥，一口送進嘴裡幸福到不行；同步還有新品「奶芋冰沙」，冰沙裡加了芋頭泥、芋角，口感超有層次，且即日起至5/16止，指定冰品還能享任2件8折、5件75折。

7-11獨家販售「井村屋抹茶麻糬冰淇淋」，一打開先能看到淡綠色的宇治抹茶冰淇淋，接著用湯匙挖，就能吃到Q彈麻糬和綿密紅豆泥，整體口感非常有層次，每口都充滿抹茶香、微甜不膩，即日起至5/16止還能享任2件8折、5件75折。

▲▼7-11獨家開賣「井村屋抹茶麻糬冰淇淋」。（圖／記者周姈姈攝）

▲「井村屋抹茶麻糬冰淇淋」吃得到Q彈麻糬、綿密紅豆泥。

另外，7-11也攜手人氣百萬YouTuber「Ku's dream酷的夢」推出獨家聯名美食，並在3月時就搶先開賣4款新品，而即日起終於能吃到「芋酷同行奶芋冰沙」了，使用產地直送芋頭泥拌入鬆香綿密芋角，每口都能吃到超濃芋頭香，即日起至5/16前也可享任2件8折、5件75折。

▲▼7-11「芋酷同行」冰沙。（圖／記者周姈姈攝）

▲7-11攜手人氣百萬YouTuber「Ku's dream酷的夢」推出獨家聯名「芋酷同行奶芋冰沙」。

麥當勞去年首度把人氣漢堡「麥香魚」搬到早餐時段，並加碼推出美味加倍的「雙層麥香魚」，而「雙層麥香魚」近日終於等到回歸消息了，選用蒸的麵包搭配雙層100%真鱈魚，再淋上酸甜塔塔醬、1／2片切達起司，大口咬下滿足爆表，4/19至5/23限時搶吃。

▲▼麥當勞早餐期限限定吃「雙層麥香魚」。（圖／業者提供）

▲麥當勞「雙層麥香魚」回來了。（圖／麥當勞提供）

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