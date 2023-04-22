天氣熱更要吃！超商「2款涼麵新品」來了　搭配指定飲料省10元

▲萊爾富推出2款涼麵新品。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

天氣一熱就沒食慾嗎？就有超商開賣「2款涼麵新品」，一定要吃微辣又香的「蒜辣麻醬雞絲涼麵」，一打開就香味撲鼻，Q彈麵條加上麻醬、雞絲、小黃瓜絲，越吃越涮嘴；為慶祝新品上市，即日起只要購買指定涼麵搭配指定飲料即可省10元。

萊爾富推出2款涼麵新品，首先為「麻醬豆皮涼麵」，Q彈麵條搭配口感豐富的豆皮、 小黃瓜絲與紅蘿蔔絲，加上醬汁提味，消暑又爽口；若喜歡吃辣，則不可錯過另一款「蒜辣麻醬雞絲涼麵」，一打開就可聞到香氣，淋上香濃微辣麻醬，味道濃厚卻不膩口。

▲即日起至5/2前，只要購買指定涼麵搭配指定飲品可再現省10元。



除了上述新品外，如果想吃得更飽，萊爾富還有麵體增量100g的「特重級原味麻醬涼麵」、「特重級辣味麻醬涼麵」可選；另外，即日起至5/2前，凡購買指定涼麵除可享會員Hi點5倍送外，若再搭配指定飲品可再現省10元。

7-11聯名新馬辣開賣「新馬辣川味椒麻肉包」，包子外皮軟Q澎彈，內餡使用多汁不油膩的在地豬腿肉加入特調花椒油製成，一咬下就立刻溢出濃郁的椒麻香氣，口味豐富有層次。

▲「新馬辣川味椒麻肉包」咬下是椒麻香氣十足、肉汁滿溢的豬肉餡。（圖／7-11提供，下同）

「新馬辣川味椒麻肉包」除了自即日起至5/16止加入OPEN超值組合餐65元優惠之外，今年12/31前，憑包裝截角至全台新馬辣、新馬辣PLUS+門市消費，可兌換指定肉品1份。

嗜辣的你也絕對不能錯過7-11另一款新品「石安牧場剝皮辣椒茶碗蒸」，嚴選石安牧場產銷履歷認證蛋製作，內含來自大岡山的剝皮辣椒、整顆在地鵪鶉蛋以及鮮嫩雞腿肉，吃起來口感滑順、鹹甜中帶點微辣，即日起於1300間7-11門市限定販售。

▲「石安牧場剝皮辣椒茶碗蒸」吃得到整顆鵪鶉蛋、雞腿肉以及剝皮辣椒。