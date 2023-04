最新「皮克斯限量周邊」！三眼怪夜燈、迷你行充超Q　超商限定販售

▲7-11獨家推出一系列皮克斯限量周邊。(圖/記者周姈姈攝,以下皆同)



記者周姈姈/台北報導

皮克斯粉絲快看過來!就有超商攜手皮克斯的三眼怪、熊抱哥,打造一系列超Q限量周邊,像是「三眼怪拍拍燈」,輕拍即亮還能變換多種顏色,還有「口袋行動電源」,有粉色熊抱哥款、白色三眼怪款,迷你尺寸方便隨身攜帶,粉絲一定要收藏。

7-11將在4/27推出「PIXAR皮克斯開心工作精品集點送」,粉絲一定要收台灣限定「皮字母公仔7件套組」或「皮克斯字母公仔單入」;「口袋行動電源」即插即用,可雙機充電;「三眼怪炫彩拍拍燈」軟Q手感超療癒,輕拍即亮。

▲「皮克斯字母公仔」可購買單入或套組。



▲「三眼怪炫彩拍拍燈」輕拍即亮。



▲熊抱哥「口袋行動電源」、「口袋印表機」、「藍牙音箱」、「歡唱麥克風」。



「口袋印表機」有三眼怪、熊抱哥款,機身輕巧好攜帶,熱感列印無需墨水(黑白);「歡唱麥克風」不僅可雙人連線合唱,還能當藍牙音箱以及具有3種變音模式;「藍牙音箱」採用LED炫彩呼吸燈,360度環繞音樂;「旋轉音樂鈴」有三眼怪太空款、胡迪留聲機款;「三眼怪星球盆器S號/火箭盆器M號」可置放或吊掛;「三眼怪火箭木製夜燈」可替換LED燈盤,電源線按鈕開關設計。

▲三眼怪「口袋行動電源」、「口袋印表機」、「藍牙音箱」、「歡唱麥克風」。



▲「旋轉音樂鈴」有三眼怪太空款、胡迪留聲機款。



為了讓粉絲快速收藏,不需苦苦集點,7-11將在4/27下午3點起至5/2止推出「快閃購」,期間消費不限金額即可加價換購周邊帶回家。

▲《迪士尼動畫展》6月來台,將集結近30部經典動畫、超過500件手稿等作品展出。(圖/聯合數位文創提供,下同)

迪士尼鐵粉必追!華特迪士尼動畫工作室在今(2023)年創立滿100周年,而在全球巡迴的《迪士尼動畫展》也將於6月21日~10月11日於台北中正紀念堂展出,集結近30部經典動畫,500多件的原作手稿、素描、彩稿、概念藝術作品展出,讓粉絲重溫動畫的神奇魔法,也一窺創作的幕後故事。

▲展覽收錄「華特迪士尼動畫工作室」從草創期的動畫技術變革,從1928年米奇初登大銀幕之作《威利汽船》 (Steamboat Willie) 開始。

《迪士尼動畫展》由華特迪士尼動畫研究圖書館(Walt Disney Animation Research Library)授權,從超過6500萬件的珍貴藝術作品中,精選出500多件的原作手稿、素描、彩稿、概念藝術作品,還有經典角色人物3D模型來台展出。

展覽詳盡收錄「華特迪士尼動畫工作室」從草創期的動畫技術變革,還有如何讓角色人物動作更加流暢的動畫實驗過程、故事分鏡、場景效果、人物設定等精彩的幕後故事,台北也將是在台灣的唯一站,集結近30部迪士尼經典動畫,以5大主題呈現,展場也將搭配播放多部動畫的經典片段。

▲▼《迪士尼動畫展》6月來台,將集結近30部經典動畫、超過500件手稿等作品展出。

從1928年米奇初登大銀幕之作《威利汽船》 (Steamboat Willie) 開始,接續1937年的《白雪公主》 (Snow White and the Seven Dwarfs)、1989年的《小美人魚》 (The Little Mermaid)、1994年《獅子王》 (Lion King),再到近期2016年強檔動畫《動物方城市》 (Zootopia)、2018年《無敵破壞王2》、2019年《冰雪奇緣2》等,台灣站更會展出迪士尼即將上映的最新電影《星願》的動畫藝術作品。

▲▼近年作品《無敵破壞王》、《大英雄天團》等都有。(圖/聯合數位文創提供)

另外,粉絲關注的展覽限定周邊商品,包括各種實用生活小物、經典手稿、迪士尼公主系列商品、限定新品等都有,展覽即日已開賣優惠預售票、雙人套票等。