口罩禁令最後一步！醫院、救護車至少維持至5／30　王必勝：傾向延長

▲去醫療院所目前仍然規範需要戴口罩，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日宣布新冠肺炎從5月1日起降為第四類法定傳染病，指揮中心同步解編。雖然各項防疫措施陸續鬆綁，但口罩規範還有最後一個部分仍維持，包含醫療機構與救護車。指揮官王必勝表示，相關規範目前暫時規定到5月30日，但因為仍有一些季節性呼吸道疾病以及機構脆弱族群仍多，醫院內戴口罩的規定傾向延長。

指揮中心今年陸續鬆綁各項防疫措施，包含2月20日室內口罩禁令解除，3月20日輕症免隔離、4月10日取消住院陪病例行篩檢、4月17日口罩再鬆綁，取消公共運輸口罩令，5月1日則正式防疫降階，新冠改類、指揮中心解編。

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在口罩規範部分，降級解編之後並沒有進一步鬆綁，指揮中心表示，4月17日起只剩醫療照護機構和救護車規定戴口罩，暫定維持至5月30日，再進行檢視。





▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

王必勝表示，現在醫療院所非新冠相關疾病有反彈情況，醫院業務仍繁忙，加上季節轉換忽冷忽熱，流感等呼吸道疾病仍多，醫療院所內容易互相傳染，至於長照機構更不用說，脆弱族群應該保護，所以醫院長照機構口罩規範暫時不會做更動，會再持續觀察。

指揮中心發言人羅一鈞也說明，之前決定4月17日起大眾運輸上可免戴口罩時，指揮中心尚未確定降級解編時程，所以公告實施是以「指揮中心解編後30日」為標準。現在確定5月1日解編，所以5月30日公告失效，但衛福部會在失效之前和相關部會討論，包含退輔會榮民之家、內政部消防署救護車相關，加上整體國內外疫情等進行評估，看6月份相關規範要延續或者進一步調整。