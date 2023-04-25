老公1個月回家1次！她提離婚「誰能忍受」　一票卻罵爆：沒同理心

▲原PO直呼，「我覺得夠了也累了！」（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「會提離婚是因為我覺得夠了也累了！」一名女網友發文表示，她從來不要求多好的生活、多大的房子，但老公卻為了賺錢，犧牲陪伴她和孩子的時間，「有哪個女人能忍受老公一個月回來不到一次？」不過貼文曝光後，底下網友幾乎都不挺。

女網友在「匿名公社」上發文表示，自從上禮拜和老公提離婚，對方就開始冷暴力，不看也不回訊息，回到家更是把她當透明人，「我覺得夠了也累了」，她要的不多，也自認沒虧欠過孩子和家庭，更沒有背叛老公。

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原PO娓娓道來，當初老公一個月賺5萬元，雖然生活苦哈哈，但她還是覺得很幸福，她不要求多好的生活、多大的房子，不買奢侈品，一件衣服也會穿好幾年；至於孩子，娘家姊姊會給舊衣服、大小姑也常買新衣服。然而，老公卻因在意他人眼光、旁人閒言閒語，想用工作證明自己，「但努力工作爬上去後，犧牲的是誰？是我和孩子」。

▲原PO想要老公陪伴她和孩子。（示意圖／記者周亭瑋攝）

原PO表示，老公缺席孩子的成長過程，難道帶禮物回來、每月給固定生活費，她就要開心滿足嗎？她要的不是房子、進口車，她要的是陪伴，「有哪個女人能忍受老公一個月回來不到一次？孩子都還沒跟爸爸好好相處，他又要走了！」

原PO更委屈說道，別人羨慕她嫁了個好老公，但實際上她卻忍受孤獨，這是她想要的嗎？「婆家、娘家都罵我不知足，罵我太閒，還舉一堆別人打老婆，還有老公賺少生活很苦的例子」，但那些又與她何干？不能多站在她的立場想嗎？

而貼文曝光後，底下絕大多數的網友則直言，「你去工作看看，或許就會有別的想法」、「我想說：你沒有同理心，該離」、「在家當伸手牌就好好當，不要先生賺錢賺得要死，回家就吵著要離婚」、「可以換你去工作啊，換你老公顧小孩」、「所以老公天天陪你，沒錢花你就開心是嗎」、「那你老公的立場誰來體諒？好像自己都是受害者一樣，你老公辛辛苦苦工作，換來離婚」。