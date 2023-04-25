彰化聯華食品大火傷亡慘重　打火弟兄「全身蒙灰燼」逐層搜索

記者許權毅、蔡怡萍／彰化報導

彰化縣北斗鎮四海路一段聯華食品廠，25日清晨6時許發生火警，警消到場總共救出22名受困員工，其中10人被救出時已無呼吸心跳，經送醫搶救後，目前累計7人死亡。而火勢在10時許獲得控制後，目前正進行殘火處理，消防人員也編組再次進入火場逐層搜索，深怕還有民眾受困，而每個打火弟兄，原先全身都已被濃煙燻黑，雖已消耗極大體力，仍再度進入火場搜尋，身上更是蒙上厚厚一層灰燼。

▲▼彰化聯華食品工廠火警，出動大批消防員投入搶救。（圖／記者許權毅攝，下同）



現場指揮所指出，經過名單比對與消防人員再度進入搜索後，火場確定已沒有人受困，目前編排2組共4人進入排煙，會持續輪替，目前已知有67名消防員到現場，但人數應該會更多。

聯華食品廠對此回應，有關彰化廠於25日上午6時許發生火災，目前火勢已撲滅，受困人員（22人）已全數救出，並送醫救治中，有部分人員傷亡，本公司已啟動緊急救難機制，給予受傷員工後續相關協助。

初步判斷起火原因疑為生產機台意外起火所致，詳細原因由消防人員鑑識中；目前對公司營運影響評估中，本公司有另外2廠區，已啟動跨廠支援。此外，因公司有投保相關保險，已通知保險公司，相關財損皆會由保險公司進行理賠。