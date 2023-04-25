近年最嚴重工安火災！聯華食品廠大火奪7命　王惠美到場臉色凝重

▲彰化聯華食品工廠大火，縣長王惠美到場勘災，臉色凝重。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣北斗鎮四海路一段聯華食品廠今(25日)清晨發生火警，釀成7死慘劇。縣長王惠美上午於員林市社區大樓參加彰化縣消防局50公尺雲梯消防車啟用暨高樓救災演練後，隨即前往火災現場關心救災進度。據了解，這起工廠火警為近年彰化傷亡最嚴重的工安火災事故，王惠美到場時神色十分凝重，指示社會處啟動關懷慰問機制，第一時間給予家屬協助。

王惠美25日前往彰化食品公司北斗廠火災現場關心目前救災狀況。消防局表示，今天早上6點46分消防局接獲報案並立即出動各式消防車輛59輛車次、消防人員123人次前往搶救，09時12分火勢撲滅，初步了解為2樓廚房起火， 現場狀況回報目前火場已撲滅控制，經過初步火場勘查統計有22名人員傷亡，其中10人OHCA(到院前心肺功能停止)，分送各家醫院搶救中，目前有7人死亡、3人搶救後恢復生命跡象，持續搶救中。

王惠美抵達火災現場後，由消防局長施順仁說明現場搶救情形，王惠美慰勞現場消防搶救人員的辛勞，且向慈濟師兄姐致意感謝第一時間也前來關懷，有關工區廠房公共安全的部分，縣府將會要求消防局及相關單位針對縣內各大工業區的再一次進行全面通盤檢討，之前的工廠火災事件之後，消防局平時的聯合稽查的工作，都持續不間斷的辦理，這個部分未來也會持續努力，依據狀況後續再進行相關處置。

面對這起近年來傷亡最嚴重的工安火災事故，王縣長臉色凝重，並指示社會處啟動傷亡關懷慰問機制，在第一時間給予家屬相關協助。目前傷亡病患後送的醫院有好幾間，對於家屬，已經分成5個小組前往進行關懷及了解，做後續的協助處理。