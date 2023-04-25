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社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南「學生出租套房」起火　救出12人

(圖／記者林悅翻攝）

▲現場畫面。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、陳俊宏／連線報導

台南市永康區大灣路一棟學生出租套房，今天（25日）早上發生火警，現場居住多人。警消目前救出12人，其他房間鎖住，正破門逐步搜救中。

消防局7時19分獲報，出動多個分隊前往，火勢於7時40分撲滅，進行殘火處理並進行搜救，在一樓救出2人，意識都清楚，另在3樓疏困10人。

另外，其他房間鎖住，警消正破門逐步搜救中。初步調查燃燒面積約20平方公尺，至於起火原因還有待釐清。

▼大量濃煙竄出。（圖／翻攝高公局網站）

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

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