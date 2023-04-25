「農媛」攻陷純樸鄉下　穿蕾絲肚兜下田全走光

▲近日中國流傳眾多「農媛」照，妹子穿著性感上衣。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

自媒體近年來崛起，大票網紅、網美為賺流量吸引人觀看，無所不用其極，近日網路就瘋傳一系列的性感下田當「農媛」的養眼照片，這些農媛以大尺度反差照的手法作為流量密碼，照片一曝光，掀起高度關注，但也引發大票網友反彈怒轟：「太無恥」。

中國近來新出許多「田媛」「農媛」名詞，其形容衣著亮麗、穿著極度性感暴露的女子在鄉野農村拍攝性感辣照，照片曝光掀起狂熱，使不少農村成為網紅們的另類打卡、炫技場所。

中國流傳眾多「農媛」照，大票妹子穿著性感上衣、爭奇鬥艷，包含黑絲裝扮的OL、緊身高衩旗袍古典的美女，還有的正妹穿著極短低胸小洋裝、超透薄紗、性感內睡衣，甚至還妹子僅著一片肚兜，做各種農活，並紛紛刻意擺出撩人姿態，若隱若現的畫面，讓人看得血脈賁張。

對此，據《星島頭條》報導，不少網紅跟風的「農媛」美照，曝光後隨即掀起高度關注，但也引發不少反彈聲浪，抨擊這種歪風，紛紛大呼「真的很丟人」「真的很無恥」「作秀就罷了，有時候的拍攝身邊還有老人和小孩，給長輩和孩子看到這種真的合適嗎！」「樸素的田間成為了她們的表演場地」，但也有人認為只是拍照也沒什麼。

更多鏡週刊報導

甜美直播主洗澡忘關鏡頭 電視反射「母湯色色畫面」全被網看光

長髮妹擠地鐵「兩座巨山」畫面太震撼 紳士哥被1舉動出賣網笑翻：懂看

百萬網紅被逼吃春藥強制多人運動 淚訴「夫拿性愛片威脅離婚」