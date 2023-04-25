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她求職多問一句「加班錢怎麼算」　老闆竟秒說：你不用來上班了

▲面試,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲她面試成功且約好上班時間，最後多問一句「加班時薪怎麼算」，老闆竟要她不用來了。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

許多人應徵工作時，最看重的就是薪資多寡。一名網友分享，她日前好不容易找到一份工作，也已經說好上班時間，不料最後多問了一句「加班時薪怎麼算」，老闆就叫她不用來上班，讓她大罵「不適合為什麼不早說」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在臉書「爆怨公社」表示，她最近非常倒楣，求職之路非常不順利，應徵的公司不是說找到人、就是說沒缺人，像有一次她已經跟公司約好面試時間，結果公司隔天就跟她說已經應徵到人，第二次則是還在喬面試時間，結果才剛加面試者的LINE，對方馬上就說「找到人了」。

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第三次的經驗讓她最不滿，明明都已經說好上班時間，最後不過是想問清楚，「周六加班是幾點到幾點，加班時薪怎麼算」，結果老闆一看竟說，「我的工作可能不適合你，再麻煩你找其他工作，你就不用來了」，讓她氣炸了，大罵「我都拒絕別的工作了，不適合為什麼不早說」、「心好累，心情好糟」。

▲▼面試成功問一句「加班時薪怎麼算」　主管：你不用來了。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO表示，因為她問了加班錢怎麼算，老闆就要她不用來了。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「笑死，上班就是要賺錢的，不問清楚薪水難道問八字嗎」、「連薪水都不敢講的公司，不需要去」、「慣老闆都會覺得問薪資的人不能用，工作不就是為了賺錢嗎」、「所以為什麼不能問薪水」、「還有人說問薪水叫觀感差，本來就都要先問清楚啊」。

也有許多人說，「都還沒做就說不適合，是多怕被問錢怎麼算，想必大概有問題」、「連這種問題都不回答，肯定爛公司」、「這種鐵定都在沒照規矩的，不去也好」、「因為很明顯他家加班沒有加班費」、「相信我，這種公司沒進去，是你賺到」、「很明顯，這間公司加班沒有加班費啊」。

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