桃園國民運動中心三年來使用人次下滑四成　市議員要求體育局正視

▲桃園國民運動中心三年來使用人次下滑四成，市議員張碩芳要求體育局正視。（圖／張碩芳服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園區國民運動中心游泳池封閉近兩年，何時完成修繕受到地方關切。桃園市議會定期大會24日進行體育局工作報告，市議員張碩芳於質詢中關切桃園區國民運動中心游泳池何時修繕完成？以及少數族群和身心障礙者運動參與，要求體育局應有完備推廣計畫，為市民朋友打造更好的運動環境

張碩芳也指出，桃園各國民運動中心使用人次的下滑問題，依數據顯示，109年總使用人次為197萬7777人，110年總使用人口大幅滑落到120萬196人，兩年同樣是受到疫情影響，但是110年卻比109年整整少了77萬7581人，將近下滑四成，張碩芳要求體育局應該檢討改善硬體軟體缺失的問題，提升市民的運動熱情和運動體驗。

張碩芳並提到，桃園區國民運動中心的游泳池封閉近兩年時間，詢問體育局是否有確切的開放時間，暑假即將到來，體育局應有應變措施，而不是施工日期一改再改。體育局也承諾將會加快修繕游泳池，開放給市民朋友使用。

張碩芳呼籲體育局應更積極地推動全民運動，加強國民運動中心的設施和服務，並且重視市民的需求和期望，希望未來體育局能夠持續改善，為市民帶來更好的運動環境。