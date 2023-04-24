普丁發言人聲稱兒子「去過烏克蘭參戰」　加入瓦格納傭兵團

▲克林姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，他的長子尼古拉（Nikolai Peskov）去過烏克蘭參戰。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

過去俄羅斯的高官與精英的子女，一直被質疑沒有前往烏克蘭參戰，而飽受輿論的批評。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）24日與記者的電話會議上就表示，他的長子尼古拉（Nikolai Peskov）以瓦格納傭兵的身分去烏克蘭參加「特殊軍事行動」。

根據CNN報導，尼古拉接受俄羅斯《共青團真理報》訪問時表示，去烏克蘭參戰將近6個月，並且獲得了勇氣勳章。

尼古拉強調，「我認為這是我的職責……我不能袖手旁觀，看著朋友和其他人去那裡，然而當我去到那裡時，我不得不改姓。沒有人知道我是誰。」

瓦格納的老闆普里格津（Yevgeny Prigozhin）也對此表示，尼古拉以假的身分文件在瓦格納服役6個月，擔任彈藥供應車的裝載員。不過普里格津沒有說明尼古拉服役的6個月，是在哪個時間段。

瓦格納補充，尼古拉在莫爾基諾（Molkino）的基地參加了為期3周的訓練，後來前往盧甘斯克。

佩斯科夫被媒體問到，為何兒子不是在俄軍服役，而是在瓦格納服役時，他表示，這是尼古拉的決定，但他之前曾在俄軍服役過，因為這是「憲法職責」的一部分。

CNN報導指出，無法獨立核實上述相關說法。