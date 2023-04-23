　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國中少女慘遭堂兄洩慾！堂弟也跟進　犯行曝光…家族火速和解

▲孟加拉籍男子阿布杜（譯音）於2019年在交友網路上認識未滿15歲少女，藉機邀約少女與其友人到台北西門町遊玩，趁其友人離去後對少女親吻與襲胸，事後挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲雲林國中少女被堂哥性侵，堂弟得知後，竟也開始趁機猥褻她。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／雲林報導

雲林少女小蘋（化名）從小和堂哥交好，想不到在升國三的暑假時，堂哥竟性侵她，此後就將她當成洩慾工具，經常與她發生關係。小蘋原本長期隱忍，但堂弟竟有樣學樣，也開始藉機猥褻她，讓她終於崩潰向父親說出被性侵一事。雲林地院審結，法官認為雙方雖火速無條件和解，但堂兄惡性重大，依犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，處2年徒刑，全案還可上訴。

判決指出，14歲的小蘋平時和堂哥相處融洽，但在升國三的暑假時，堂哥竟趁她夜宿祖母家準備就寢時，對她摸胸猥褻下體，又趁她不知道如何反應時，把她帶到隔壁房間性侵得逞，之後又多次性侵。小蘋不斷隱忍，直到連堂弟也有樣學樣，多次利用機會猥褻小蘋，她終於無法承受，對父親和姊姊吐露被性侵一事，並報警處理。

全案審理時，堂兄坦承犯行，而小蘋雖表示和堂哥的性行為「沒有一次她是願意的」，也表示害怕和難過，但仍不願提告，且願意無條件和解。

法官指出，根據小蘋所述的性愛過程，堂哥僅單純對她發洩性慾，兩人全無情愛或親密感，因發生多次，小蘋甚至表示「我當時想說給他用完就沒事了」，已因堂哥獸行產生自我物化的傷害。而雙方卻僅在堂哥父母租屋處談過1次就達成和解，小蘋受創的身心，是否單以口頭道歉就受到撫慰，實在令人存疑。

法官認為，堂哥作為家族長孫，在性欲薰心下，對小蘋逞獸慾，惡性重大，實在難以輕饒，依犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，處2年徒刑，全案還可上訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
曾文水庫超渴！蓄水率剩6.72%　官方揪出背後2兇手
企鵝妹宣布「今天開始走遍台灣」！路線曝光　網看傻：OMG
快訊／打敗魔獸！　T1年度人氣球星出爐
快訊／2女「交疊狀」陳屍新北汽車旅館！
宮廟「爆乳禮生」何時冒出來的？　真相曝光
詹皇「下體遇襲」！　倒地不起

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

水龍頭會電人！屏東市這條路多戶人家有觸電感　竟是路燈漏電　

快訊／金門縣蘭湖疑有人落水　警消出動橡皮艇搜救中

快訊／2女「交疊狀」陳屍新北汽車旅館　嚇壞房務人員

雙北街頭11天開67槍！弘仁會華山幫互轟原因曝　幕後大哥出國避難

國中少女慘遭堂兄洩慾！堂弟也跟進　犯行曝光…家族火速和解

離譜！火車上燒檀香煙供？　鐵路警：最高可罰5萬元

快訊／男河邊釣魚！到場見地插2釣竿　抬頭赫見「1人漂在水面上」

娃娃谷回收場遭縱火！嫌犯淡定坐門外　見警盤查竟罵「王八蛋」

高雄男酒醉坐路旁休息　警好心關切...一查竟是通緝犯！

露營車國道翻了！操作不當「90度倒下」　車頂太陽能板全都露

17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

被潑湯女正面

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

曾智希吻戲「來真的」老公親自指導　看陳志強拍床戲吃醋：回來演一遍！

大甲媽起駕！火辣闆娘來開攤　地瓜球大包19粒→14粒悄漲價

屁孩半夜街上喊部隊起床？　一查身分竟是金門26歲士官

林俊傑圓夢！「飆高音都學動力火車」　第一次有大咖...志琳求合唱《修煉愛情》

AKIRA秀台語「黃色笑話也要翻譯」　被問2胎...王彩樺救援自爆「更年期了」

水龍頭會電人！屏東市這條路多戶人家有觸電感　竟是路燈漏電　

快訊／金門縣蘭湖疑有人落水　警消出動橡皮艇搜救中

快訊／2女「交疊狀」陳屍新北汽車旅館　嚇壞房務人員

雙北街頭11天開67槍！弘仁會華山幫互轟原因曝　幕後大哥出國避難

國中少女慘遭堂兄洩慾！堂弟也跟進　犯行曝光…家族火速和解

離譜！火車上燒檀香煙供？　鐵路警：最高可罰5萬元

快訊／男河邊釣魚！到場見地插2釣竿　抬頭赫見「1人漂在水面上」

娃娃谷回收場遭縱火！嫌犯淡定坐門外　見警盤查竟罵「王八蛋」

高雄男酒醉坐路旁休息　警好心關切...一查竟是通緝犯！

露營車國道翻了！操作不當「90度倒下」　車頂太陽能板全都露

象魔力再一週返美動刀　今賽前和隊友告別：想親口和他們說

駐韓美軍司令：北韓金正恩研發「第二次打擊」　核武反制美軍攻擊

被球K到腦震盪　林安可有拜拜：不要再被打

《間諜家家酒》作者突然獲推特「金勾勾」...畫安妮亞問號回：我什麼也沒做

台東藍純淨深層海水　首次贊助Challenge Taiwan鐵人三項賽事

3次地震淪危樓拆除棲身社區活動中心　新建南投市立圖書館動工

費鴻泰初選落敗再發聲　喊話支持者「我們保持聯絡」

桃園失智婦外出迷途　里長PO照到社群迅速找到家人

網友崩潰！搬到山邊「屋內灰塵卻變多」　內行點出關鍵

菲律賓總統：台灣問題是中國內政　接見中國外長秦剛恪守一中政策

餵魚見貓站池邊「以為是好奇」 下秒一撈獵物Get！眾人全驚呼

社會熱門新聞

八大妹遭潑熱湯！他嗆「打女人干你們屁事」

八大妹被潑熱湯！3主角遭肉搜曝光

雙北街頭11天開67槍！弘仁會華山幫互轟原因曝

今年第一人！白衣男硬闖管制區遭壓制

快訊／男見地插2釣竿　抬頭1人漂在水面上

大甲媽過民生地下道！顏清標喊話奏效

即／2女「交疊狀」陳屍新北摩鐵　嚇壞房務人員

快訊／嘉義獨居婦才送走癌兒　隔天竟葬身火窟

女友KTV熱擁陌生男！他氣炸拿開山刀衝包廂

張安樂迎轎：隊伍沒有以前的氣勢

初代少年殺手獄中念完大學！現況曝光

15歲槍手轟當舖！撞公車在家休養被逮

臨停3分鐘就開單！新化老街科技執法惹民怨

大甲媽志工遭撞斃　駕駛竟肇逃…家屬悲痛求真相

更多熱門

相關新聞

露營車國道側翻！車頂太陽能板全都露

露營車國道側翻！車頂太陽能板全都露

國1南向247.1公里大林段，昨(22日)下午4時許發生一輛露營車翻車事故，國道警方指出，疑因駕駛操作不當側翻於外側路肩，詳細事故原因仍待釐清。

CIA涉掩蓋多名女職員被性侵　眾院調查中

CIA涉掩蓋多名女職員被性侵　眾院調查中

最大太陽光電島啟用　強力助攻能源轉型

最大太陽光電島啟用　強力助攻能源轉型

大馬妹整骨竟失身！色魔整復師性侵成孕

大馬妹整骨竟失身！色魔整復師性侵成孕

狂打女網友屁股性侵！淫男還辯：她很M　

狂打女網友屁股性侵！淫男還辯：她很M　

關鍵字：

性侵亂倫雲林

讀者迴響

熱門新聞

八大妹「遭熱水毀容」草爺發聲

趙詠華「正式切割林俊逸」！

八大妹遭潑熱湯！他嗆「打女人干你們屁事」

她買80元排骨飯怒給負評！老闆回應了

尤秋興唱一半痛揭「愛女」死訊！　哽咽對天喊話：非常想念祢

她失業「賣台灣飯糰」只賣出5塊痛哭

八大妹被潑熱湯！3主角遭肉搜曝光

影片曝！冷氣突爆炸　2工人「消失」

室友堅持「天天帶男友洗澡」！妹子看傻了

關鐵門營業遭取消訂單！老闆怒扁女外送員

動力火車唱一半...他突出聲飆嗓！　竟是「超大咖金曲歌王」全場暴動

DJ SODA泰國街頭穿超辣！

美眾院兵推：解放軍「8萬人」登陸台灣

轉雨降8度！　變天時間曝

她怕熱穿這套！朋友一看罵：奶都露出來了

更多

最夯影音

更多
17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光

17歲槍手「頂住後座力」視角曝　從容換彈匣！51發子彈全打光
40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

40歲女疑酒駕拒檢加速逃逸　開車墜海！救起送醫仍不治

被潑湯女正面

被潑湯女正面

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

大甲媽起駕15萬信徒塞爆　顏清標扶轎疑不適被扶出

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面