國中少女慘遭堂兄洩慾！堂弟也跟進　犯行曝光…家族火速和解

▲雲林國中少女被堂哥性侵，堂弟得知後，竟也開始趁機猥褻她。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／雲林報導

雲林少女小蘋（化名）從小和堂哥交好，想不到在升國三的暑假時，堂哥竟性侵她，此後就將她當成洩慾工具，經常與她發生關係。小蘋原本長期隱忍，但堂弟竟有樣學樣，也開始藉機猥褻她，讓她終於崩潰向父親說出被性侵一事。雲林地院審結，法官認為雙方雖火速無條件和解，但堂兄惡性重大，依犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，處2年徒刑，全案還可上訴。

判決指出，14歲的小蘋平時和堂哥相處融洽，但在升國三的暑假時，堂哥竟趁她夜宿祖母家準備就寢時，對她摸胸猥褻下體，又趁她不知道如何反應時，把她帶到隔壁房間性侵得逞，之後又多次性侵。小蘋不斷隱忍，直到連堂弟也有樣學樣，多次利用機會猥褻小蘋，她終於無法承受，對父親和姊姊吐露被性侵一事，並報警處理。

全案審理時，堂兄坦承犯行，而小蘋雖表示和堂哥的性行為「沒有一次她是願意的」，也表示害怕和難過，但仍不願提告，且願意無條件和解。

法官指出，根據小蘋所述的性愛過程，堂哥僅單純對她發洩性慾，兩人全無情愛或親密感，因發生多次，小蘋甚至表示「我當時想說給他用完就沒事了」，已因堂哥獸行產生自我物化的傷害。而雙方卻僅在堂哥父母租屋處談過1次就達成和解，小蘋受創的身心，是否單以口頭道歉就受到撫慰，實在令人存疑。

法官認為，堂哥作為家族長孫，在性欲薰心下，對小蘋逞獸慾，惡性重大，實在難以輕饒，依犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，處2年徒刑，全案還可上訴。