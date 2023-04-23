為了抓他「2700萬人被斷網」　印度錫克教領袖逃亡1個多月落網了

▲錫克教分裂主義領袖辛格（Amritpal Singh）。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

印度旁遮普邦（Punjab）警方23日證實，錫克教分裂主義領袖辛格（Amritpal Singh）逃亡一個多月後已經被捕。此前，當局為了抓到他，不惜全面封鎖旁遮普邦的網路，導致逾2700萬居民無法上網。

30歲的辛格表態支持「卡利斯坦運動」（Khalistan movement），訴求在旁遮普建立一個名為卡利斯坦的錫克教主權國家，因此激怒當局。他被指控蓄意謀殺、妨礙公務及在社會創造「不和諧」氣氛。

3月18日，印度動員數千名警力，在旁遮普邦設置路障及檢查哨所，攔截進出車輛，甚至援引法律切斷網路，但在歷經一場戲劇性的飛車追逐戰後，仍讓辛格逃脫。

▲辛格與其支持者。（圖／達志影像／美聯社）

此後，當局持續在印度北部多地展開大規模搜索，包括首都德里、旁遮普邦、哈里亞納邦（Haryana）、北方邦（Uttar Pradesh）及北阿坎德邦（Uttarakhand），就連尼泊爾也應要求把辛格列入監視名單。在此期間，錫克教最高組織Akal Takht呼籲辛格自首並配合調查，但該組織後來也質疑政府的逮捕及拘禁是否合理。

CNN等外媒報導，辛格被捕後，將被送往印度東部阿薩姆邦一所戒備森嚴的監獄，他的多名支持者也被關押在那裡。不過，此事件在海外引發反彈，全球各地錫克教徒不滿印度政府關押辛格，紛紛發起抗議行動，包括英美加等國。

▲舊金山印度總領事館外，有人抗議印度政府抓捕錫克教領袖辛格。（圖／達志影像／美聯社）

旁遮普邦位於印度西北部，是錫克教發源地，信徒佔人口65%左右。事實上，當地在1980年代也曾發生類似騷亂，導致數千人喪生，錫克教領袖賓德蘭瓦勒（Jarnail Singh Bhindranwale）被當局指控領導武裝叛亂，1984年在錫克教聖地金廟（Golden Temple）裡被政府軍殺害。