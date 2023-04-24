嫌共享機車安全帽「不衛生」　他直接無帽上路被查出酒駕慘了

▲洪姓男子沒戴安全帽被員警攔下。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名洪姓男子（31歲）21日晚間與友人飲宴聚會後，貪圖方便想租借電動機車欲騎車返家，但洪男心想共享機車安全帽不衛生，於是沒未戴安全帽，結果被停等紅燈的警方撞見攔查，員警告發製單時發覺他身上散發酒氣並對他施以酒測，酒測值0.79毫克，超過法定標準，後續依公共危險罪嫌逮捕送辦。

新興警分局自強所巡邏警組21日清晨5時許，在前金區市中一路與五福三路口停等紅燈時，見洪男騎乘租賃的共享電動機車未戴安全帽，直接由警方面前經過，警方隨即趨前將他攔查，並追問怎麼不戴安全帽？洪男稱因為覺得共用安全帽不衛生，想住處也不遠就不配戴了，沒想到清晨居然還會遇到警察。

▲洪男的酒測值超標。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方依法對洪男開出未戴安全帽的罰單，但沒想到在開單過程中，又聞到洪男身上散發著酒味，於是再對他實施酒測，酒測值竟高達0.79毫克，當場再依照公共危險罪嫌將他逮捕送辦。

新興分局呼籲「酒後不開車、開車不喝酒」駕駛人飲用酒後切勿駕駛車輛，不應心存僥倖心態酒駕，另如租賃共享車輛酒駕違規，依照道路交通管理處罰條例35條第10項規定將加重二分之一罰鍰，提醒民眾飲酒後請找代駕或搭乘計程車接送返家。