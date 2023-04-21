剪刀刺胸奪命逃台北藏24年　「1人單獨流浪」71歲翁輕判12年

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

71歲的屏東劉姓男子1988年6 月間，經營沙發店時將前來討債的潘姓男子刺殺送醫不治，隨後逃亡台北24年後，才被警方查獲，押解屏東地方法審理，法院審理後今(21)日依殺人罪將他判處有期徒刑12年。

判決書指出，劉姓男子於1988月14日10時40分許，在屏東縣新園鄉其經營沙發店內，與前來討債之潘姓男子發生口角，劉心生不滿，竟持剪裁沙發布料所使用之剪刀，接續刺擊潘男前胸，其中一刀經過右肺中葉、穿透心包膜，插入心臟動脈，劉行兇後雖然請在場人士叫救護車、報警，但隨後騎機車逃逸。他逃亡北部24年多後，2022年間被士林警方查獲，押解屏東地院歸案。

合議庭判決指出，被害人的兒子也已過世，但劉的犯罪行為對被害人、被害人親屬、社會之傷害難以彌補，且事後否認犯行，態度不佳。另衡諸該案衝突之發生，係源於被害人酒後前來向被告討債，不是被告主動尋仇、也不是預謀犯罪，其犯罪後有請託在場人叫救護車、報警，加上劉已71歲，近年無其他親屬扶持，是一人流浪等節，復審酌被告沒有其他犯罪前科，素行尚稱良好，兼及應報、一般預防、特別預防犯罪等刑罰目的與罪刑相當原則，量處被告有期徒刑12年，以資懲戒。